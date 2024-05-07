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12:23, 7 мая 2024Мир

Путин заявил о нежелании отказываться от диалога с Западом

Путин: Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Москва не отказывается от диалога с западными странами, заявил во время церемонии инаугурации президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна в Telegram-канале Кремля.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор — за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, диалог с Западом по стратегической безопасности возможен, однако «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

Ранее стало известно, что Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.

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      Виктория Кондратьева
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