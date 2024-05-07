Пушечные залпы прозвучали в Кремле на инаугурации Путина

Во время инаугурации Путина в Кремле прозвучали пушечные залпы

Во время вступления в должность президента России Владимира Путина в Кремле прозвучали пушечные залпы. Об этом стало известно из трансляции мероприятия, доступной в Telegram-канале Кремля.

Залпом из орудий завершилась торжественная часть инаугурации президента после завершения речи главы государства. Всего прозвучало 30 залпов, что составляет максимальное количество в иерархии военных почестей.

Владимир Путин занял первое место на выборах главы государства, проходивших впервые в истории России три дня — с 15 по 17 марта.

После инаугурации правительство России уйдет в отставку — кабмин в 2024 году сформируют по новым правилам, которые предписаны обновленной Конституцией.