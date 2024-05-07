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12:05, 7 мая 2024Россия

Путин принес присягу во время инаугурации

Владимир Путин принес присягу в Кремле во время инаугурации

Фото: Kremlin.ru / Reuters

Владимир Путин принес присягу в Кремле во время инаугурации. Это следует из трансляции, которая ведется в Telegram-канале Кремля.

Мероприятие проходит в Андреевском зале Кремля. Сразу после этого Путин официально вступил в должность президента.

Полномочия Владимира Путина на этом посту продлятся до 2030 года.

Как ранее рассказал «Ленте.ру» бывший глава протокольной службы Кремля Владимир Шевченко, инаугурация президента России проходит по сценарию, который был разработан давно, и изменения в него вносятся минимальные.

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      Марк Леонов
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