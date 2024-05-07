Путин заявил о продолжении работы по построению многополярного мира

Путин: Россия продолжит работу с партнерами по построению многополярного мира

Россия продолжит работу со своими партнерами по построению многополярного миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время инаугурационной речи, трансляция которой велась на YouTube.

«Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Равной и неделимой системы безопасности», — сказал российский лидер.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Глава государства вступил в должность после того, как принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Этот срок для главы государства станет пятым по счету.