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12:27, 7 мая 2024Мир

Путин заявил о продолжении работы по построению многополярного мира

Путин: Россия продолжит работу с партнерами по построению многополярного мира

Фото: Алексей Майшев / Pool / ТАСС

Россия продолжит работу со своими партнерами по построению многополярного миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время инаугурационной речи, трансляция которой велась на YouTube.

«Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Равной и неделимой системы безопасности», — сказал российский лидер.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Глава государства вступил в должность после того, как принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Этот срок для главы государства станет пятым по счету.

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      Дарья Устьянцева
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