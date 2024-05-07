Путин назвал ключевой приоритет России

Путин: сохранение традиций и ценностей является главным приоритетом России

Сохранение вековых традиций и ценностей является ключевым приоритетом России. Об этом Владимир Путин заявил в речи во время вступления в должность президента России, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По его мнению, поддержка многовековых семейных ценностей и дальше будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, а также все уровни власти.

«Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным. Мы единый и великий народ», — добавил глава государства.

После инаугурации правительство России уйдет в отставку — кабмин в 2024 году сформируют по новым правилам, которые предписаны обновленной Конституцией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиционные ценности являются для России буквально вопросом жизни и смерти. Представитель Кремля подчеркнул, что нужно заниматься в хорошем смысле пропагандой семьи, рождения детей и многодетных семей. Также он отметил, что эти вещи должны становиться модными.