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05:14, 10 мая 2024Россия

Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра России

Володин: Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Об этом сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а именно утверждать его председателя, заместителей, федеральных министров. Соответствующие полномочия закреплены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

«Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что ответственность за результат будут нести как правительство, так и депутаты Госдумы.

Обсуждение кандидатуры премьер-министра пройдет во всех фракциях 10 мая, а в 14:00 по московскому времени начнется пленарное заседание. Оно откроется докладом Михаила Мишустина, затем прозвучат вопросы парламентариев и выступления представителей фракций, после чего пройдет голосование об утверждении кандидатуры главы правительства.

Володин уточнил, что в ходе обсуждения необходимо получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, а именно демографическая и молодежная политика, поддержка семей, повышение благосостояния граждан, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности России.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая. Кабмин будет впервые целиком избран по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утвердит Госдума.

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      Марина Совина
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