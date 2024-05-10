Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО

РБК: Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев покинет свой пост. Об этом сообщает РБК.

По данным источника издания, знакомых с ходом кадровых консультаций, Трутнев не будет занимать прежний пост в составе нового российского правительства. Вице-премьером — полпредом президента в ДФО его назначили в 2013 году, также его переназначали на должность в 2018 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что пост главы Минэнерго покинет Николай Шульгинов.

