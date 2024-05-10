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13:54, 10 мая 2024Россия

Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО

РБК: Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев покинет свой пост. Об этом сообщает РБК.

По данным источника издания, знакомых с ходом кадровых консультаций, Трутнев не будет занимать прежний пост в составе нового российского правительства. Вице-премьером — полпредом президента в ДФО его назначили в 2013 году, также его переназначали на должность в 2018 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что пост главы Минэнерго покинет Николай Шульгинов.

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