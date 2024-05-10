РБК: Николай Шульгинов покинет пост главы Минэнерго

Николай Шульгинов, который возглавлял Минэнерго с 2020 года, покинет свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением кандидатур в новый состав правительства.

Шульгинов работал в сфере электроэнергетики с 1976 года. До назначения на пост министра он возглавлял «Русгидро». Минэнерго под руководством Шульгинова осуществило передачу под оперативно-диспетчерское управление Системного оператора энергосистем всей страны, включая технологически изолированные в Красноярском крае и на Дальнем Востоке.

Один из источников РБК рассказал об обсуждении в числе кандидатов на пост главы Минэнерго губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который занимал должность с 2018 года.

Ранее источники РБК сообщили, что глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера в новом составе правительства.

10 мая «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что глава Калининградской области Антон Алиханов может получить должность в Минпромторге или Минэкономразвития.