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10:56, 10 мая 2024Россия

Глава Минсельхоза стал кандидатом на пост вице-премьера

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера в новом составе правительства. Об этом сообщает РБК.

По информации трех источников, Патрушев может получить преимущественно те области, курированием которых занималась Виктория Абрамченко. Отмечается, что государственный деятель не будет совмещать должность вице-премьера с должностью главы вице-премьера — на его место в Минсельхозе будет рассматриваться кандидатура его первого замглавы Оксаны Лут.

Ранее стало известно, что проект постановления об утверждении Михаила Мишустина на должность премьер-министра России внесли в Госдуму.

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      Анастасия Астахова
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