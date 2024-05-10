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09:37, 10 мая 2024Россия

Проект об утверждении Мишустина премьер-министром внесли в Госдуму

Проект постановления об утверждении Мишустина на должность премьера внесли в ГД

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Проект постановления об утверждении Михаила Мишустина на должность премьер-министра России внесли в Госдуму. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Вопрос о возможном назначении Мишустина будет обсуждаться Госдумой во время заседания 10 мая.

«Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации (...) Государственная дума (...) постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в проекте, за который предстоит голосовать депутатам.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны. Володин отмечал, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а именно утверждать его председателя, заместителей, федеральных министров.

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