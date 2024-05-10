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08:32, 10 мая 2024Россия

Стало известно о возможном назначении главы Калининградской области министром

«Ведомости»: глава Калининградской области Алиханов станет министром
СюжетОтставка губернатора:
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Калининградской области Антон Алиханов станет министром, о подобной возможности сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Как стало известно изданию, губернатор в составе нового правительства России может получить должность в Минпромторге или Минэкономразвития.

Алиханов занял пост главы Калининградской области в 2017 году, туда он перешел из Минпромторга, где с 2013 года был замистителем директора, а потом директором департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. До этого он являлся советником планово-экономического отдела департамента управления делами Министерства юстиции.

В конце апреля газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщала, что Алиханов в ближайшее время может перейти на работу на федеральном уровне.

Позднее губернатор опроверг информацию о том, что он до окончания своих полномочий уйдет в отставку и перейдет в правительство. Глава региона планирует продолжать работу на своем посту до окончания нынешнего срока.

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      Марина Совина
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