Раскрыта многомиллионная стоимость гардероба Меган Маркл в 2022 году

Daily Mail: стоимость гардероба Меган Маркл в 2022 году составила 6,7 миллиона рублей

Журналисты Daily Mail раскрыли многомиллионную стоимость новой одежды герцогини Сассекской Меган в 2022 году. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Редакторы портала проанализировали предметы гардероба Маркл, в которых она появлялась на публике только в текущем году. Выяснилось, что общая цена нарядов и украшений составила 78,9 тысячи фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей), что на 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) больше по сравнению с прошлым годом.

По информации издания, самым дорогим образом Маркл стал комбинезон бренда Khaite за 620 фунтов стерлингов (53 тысячи рублей), который она надела в сочетании с колье ювелирного дома Cartier стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей). В качестве обуви знаменитость выбрала туфли на каблуке люксовой марки Manolo Blahnik за 595 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей).

В мае 2018 года после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стало известно, почему невеста отдала предпочтение именно наряду Клэр Уэйт Келлер. Выяснилось, что бывший дизайнер Givenchy — феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.