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13:34, 10 мая 2024Наука и техника

Полковник высказался о последствиях ограничения доступа России к Starlink

Военный эксперт Матвийчук: на ВС РФ не отразится ограничение доступа к Starlink

Фото: Jon Nazca / Reuters

На Вооруженных силах (ВС) России никак не отразится пресечение доступа к Starlink со стороны США и компании SpaceX, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О последствиях ограничений Пентагона для России он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Матвийчук отметил, что для российских военных от ограничения доступа к Starlink ни жарко ни холодно. «Starlink позиционируется как гражданская платформа для посещения мобильного интернета и тому подобное. Но в то же время мы знаем о том, что сам Пентагон использует эту платформу в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — добавил он.

По словам военного эксперта, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые расположены на космических аппаратах, влияют на работу Starlink.

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«Я думаю, что если мы выводим из строя Starlink, то это полностью нарушает систему управления ВСУ. Мы уже предупреждали [американского бизнесмена] Илона Маска и Пентагон, что если гражданские объекты используются с точки зрения обеспечения ВСУ, они для нас являются законными целями», — заключил Матвийчук.

Ранее помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб сообщил, что в Пентагоне успешно противодействуют несанкционированному использованию Россией интернета от Starlink. Тем не менее Пламб допустил, что Москва продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи.

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      Варвара Кошечкина
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