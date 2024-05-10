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01:03, 10 мая 2024Мир

В США заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink

Bloomberg: Пентагон пресекает несанкционированный доступ России к Starlink

Фото: Reuters

США, Украина и компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска сотрудничают по вопросу пресечения несанкционированного использования Россией интернета от Starlink. Об этом сообщил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в беседе с агентством Bloomberg.

«На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — заявил Пламб.

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По словам представителя Пентагона, США «нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной». Однако он не уточнил, к каким методам для этого они будут прибегать.

Ранее американский сенатор Элизабет Уоррен рассказала, что российские военные якобы незаконно используют терминалы спутниковой связи Starlink на Украине. По ее словам, это является серьезной угрозой для национальной безопасности США и их партнеров.

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      Марина Совина
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