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00:01, 7 мая 2024Мир

В США обвинили Россию в незаконном использовании терминалов Starlink

WSJ: российские военные незаконно используют терминалы Starlink на Украине

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американский сенатор Элизабет Уоррен рассказала, что российские военные якобы незаконно используют терминалы спутниковой связи Starlink на Украине. По ее словам, это является серьезной угрозой для национальной безопасности США, а также их союзников, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что политик направила шефу Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором потребовала раскрыть, что ведомству известно об использовании терминалов американской компании российскими войсками и какие действия предпринимают Соединенные Штаты для того, чтобы это предотвратить.

«Как подрядчик министерства обороны, SpaceX не может допустить, чтобы ее продукты или услуги использовались для подрыва национальной безопасности», — сказано в письме.

По данным газеты, в Минобороны США подтвердили сообщения о взаимодействии Вооруженных сил России с терминалами Starlink на Украине. Источник издания в ведомстве подчеркнул, что Вашингтон сотрудничает со SpaceX и Киевом для устранения данной угрозы.

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      Марина Совина
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