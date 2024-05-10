Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
16:4
1-я четверть
live
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Крылья Советов
Сегодня
16:00 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Чехия
Сегодня
21:20 (Мск)
Финляндия
ЧМ-2024|Группа A
Швеция
Сегодня
21:20 (Мск)
США
ЧМ-2024|Группа B
Фрозиноне
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|36-й тур
Ницца
Сегодня
22:00 (Мск)
Гавр
Франция - Лига 1|33-й тур
13:48, 10 мая 2024Спорт

Почетный президент РФС рассказал о приглашении от УЕФА на матчи Евро-2024

Вячеслав Колосков рассказал о приглашении от УЕФА на матчи Евро-2024

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил его на матчи Евро-2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

Функционер заявил, что его позвали на матч-открытие, встречи раунда плей-офф и финал. «Но я отказался из‑за логистики. Нужно добираться через Турцию, две бессонные ночи, потом добираться в одну гостиницу, после матча в другой город в другую гостиницу», — заявил Колосков.

Функционер возглавлял РФС с 1992 по 2005 год. Он также входил в состав исполкомов УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Автобус с пассажирами утонул в реке после ДТП в Петербурге и попал на видео

      Беглов сообщил об оперативной помощи пострадавшим в ДТП с утонувшим автобусом

      В дом Дрейка снова попытались ворваться

      Столкнувшегося с автобусом в Петербурге водителя каршеринга задержали

      Фигурантом дела подчиненного замглавы Минобороны Филатова стал гражданин ФРГ

      Россия заявит протест Германии в связи с нападением на бывшее генконсульство

      Более десятка украинских солдат сдались в плен российским войскам за неделю

      Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО

      Военкоры рассказали об активном наступлении на Харьков

      Фармкомпания потеряла десятки миллионов долларов после скандала с БАД

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше