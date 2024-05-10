Почетный президент РФС рассказал о приглашении от УЕФА на матчи Евро-2024

Вячеслав Колосков рассказал о приглашении от УЕФА на матчи Евро-2024

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил его на матчи Евро-2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

Функционер заявил, что его позвали на матч-открытие, встречи раунда плей-офф и финал. «Но я отказался из‑за логистики. Нужно добираться через Турцию, две бессонные ночи, потом добираться в одну гостиницу, после матча в другой город в другую гостиницу», — заявил Колосков.

Функционер возглавлял РФС с 1992 по 2005 год. Он также входил в состав исполкомов УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.