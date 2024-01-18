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18:17, 18 января 2024Из жизни

Врач назвал возможные причины операции Кейт Миддлтон

Терапевт Мартин Скурр: причиной операции Кейт Миддлтон был аппендицит или киста

Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский врач и автор медицинских статей предположил, что могло быть причиной операции Кейт Миддлтон. Об этом он написал для Daily Mail.

Сообщение, что 42-летней Кейт Миддлтон провели полостную операцию, было выпущено Кенсингтонским дворцом 17 января. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым и прошло в одной из клиник Лондона 16 января. Из-за последствий операции жена принца Уильяма вряд ли приступит к своим обязанностям до Пасхи.

В свете этих новостей терапевт Мартин Скурр прокомментировал госпитализацию Кейт Миддлтон. По его словам, 42-летняя принцесса выглядит свежо, поддерживает здоровый образ жизни и не курит. При этом плановый характер процедуры говорит, что будущую королеву оперировали в спокойной обстановке в присутствии всех необходимых специалистов. Учитывая эти обстоятельства и возраст Кейт Миддлтон, Скурр назвал среди возможных причин операции удаление аппендицита, камней в желчном пузыре и кисты яичника. Еще одной причиной могла быть грыжа — с этой проблемой сталкиваются даже молодые и спортивные люди.

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Скурр также подчеркнул, что длительный период восстановления необязательно говорит о серьезности операции. Возможно, принц Уильям и остальная семья настояли на том, чтобы Кейт Миддлтон как следует восстановилась и не напрягалась без надобности.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III будет госпитализирован из-за доброкачественного заболевания предстательной железы. Причину госпитализации назвал Букингемский дворец.

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      Антонина Черташ
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