Загадочное исчезновение Кейт Миддлтон привлекло внимание конспирологов и прессы

New York Times: исчезновение Кейт Миддлтон породило слухи о болезни и разводе

Загадочное исчезновение супруги наследника британского престола привлекло внимание конспирологов и мировой прессы. Поклонники Кейт Миддлтон обсуждают слухи о ее серьезной болезни, разводе с принцем Уильямом и даже побоях, сообщает издание The New York Times.

После неожиданной операции на брюшной полости, которые прошла в январе, Кейт Миддлтон не делала заявлений и не появлялась на публике, а дворец не публиковал ее фотографии и видео. Более того, она исчезла из поля зрения СМИ еще до официального объявления о болезни. Последнее мероприятие с участием принцессы состоялось 25 декабря 2023 года.

Некоторые поклонники принцессы подозревают, что официальная информация о ее болезни не соответствует действительности. Простые же британцы заинтересовались слухами о затянувшемся молчании принцессы в конце февраля, когда принц Уильям внезапно отказался от участия в поминальной службе по королю Греции из-за «личных проблем».

Согласно самой распространенной версии, Кейт Миддлтон больна куда серьезнее, чем считается. Еще в январе испанская журналистка Конча Кальеха заявила со ссылкой на анонимного сотрудника дворца, что врачам пришлось погрузить принцессу в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

В начале февраля пресс-секретарь принцессы опроверг сообщение Кальехи. «Это полная чепуха, — сказал он журналисту издания The Times. — Эта журналистка даже не пыталась проверить все эти факты в разговоре с кем-то из дворца. Это фундаментальная, абсолютная выдумка, и я еще вежливо выражаюсь».

Сторонники других конспирологических теорий считают, что никакой болезни не было, и исчезновение Кейт Миддлтон объясняется чем-то другим — например, желанием скрыть ссору или даже развод с принцем Уильямом. Некоторые поклонники подозревают, что принцесса попала в больницу из-за побоев. В подтверждение они приводят цитаты из мемуаров принца Гарри, в которых упоминалось, что Уильям вспыльчив и склонен распускать руки.

29 января Кейт Миддлтон выписали после полостной операции. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием.