Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о состоянии жены

Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о болезни жены

Принц Уильям, наследник британского престола, в последний момент внезапно отказался от участия в поминальной службе по королю Греции Константину II из-за «личного дела». Об этом сообщает The Times со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

Ожидалось, что принц Уильям поучаствует в службе, которая пройдет в часовне Святого Георгия в честь его крестного отца Константина II, близкого друга и троюродного брата короля Карла III. Сам монарх не может присутствовать на мероприятии из-за лечения от рака.

Кенсингтонский дворец не предоставил дополнительных подробностей о причине решения принца Уильяма пропустить службу. При этом представитель королевской семьи заявил, что жена принца Кейт Миддлтон которая восстанавливается после операции на брюшной полости, чувствует себя хорошо. Однако в британских и зарубежных СМИ муссируются слухи, что состояние принцессы хуже, чем ожидалось. Ее диагноз держится в строжайшем секрете даже от ближайших помощников.

Главным представителем королевской семьи на службе будет королева-консорт Камилла, жена Карла III.

Сообщения об этом появились во всех британских СМИ: от таблоидов вроде Daily Mail и The Sun до серьезных изданий вроде The Guardian и The Times. Подобное единодушие в освещении новостей о королевской семье встречается крайне редко.

Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей старшего члена королевской семьи после недолгого перерыва в начале февраля. Некоторое время он ухаживал за перенесшей полостную операцию женой Кейт Миддлтон. Однако позже стало известно, что его отец Карл III вынужден временно перестать исполнять часть обязанностей, так как ему диагностировали рак и он должен уделить время лечению. Сейчас принц Уильям остается одним из немногих работающих членов королевской семьи и вынужден посещать больше мероприятий, чем обычно.