Загадочную болезнь Кейт Миддлтон скрыли даже от ее ближайших помощников
Ближайшие помощники Кейт Миддлтон не знали о ее болезни. Об этом сообщает Page Six.
Источники издания со связями во дворце утверждают, что загадочная болезнь стала сюрпризом даже сотрудников Миддлтон. Госпитализацию также скрыли и от друзей королевского семейства.
По мнению источников Page Six, подобная секретность объясняется тем, что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям стремятся оградить личную жизнь от вмешательств.
29 января Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием.
Ранее сообщалось, что Миддлтон могла попасть в больницу из-за аппендицита, камней в желчном пузыре или кисты яичника. Еще одним поводом для операции могла стать грыжа — с этой проблемой сталкиваются даже молодые и спортивные люди.