Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:04, 31 января 2024Из жизни

Загадочную болезнь Кейт Миддлтон скрыли даже от ее ближайших помощников

Page Six: болезнь Кейт Миддлтон стала сюрпризом даже для ее ближайших помощников

Фото: Kin Cheung / Reuters

Ближайшие помощники Кейт Миддлтон не знали о ее болезни. Об этом сообщает Page Six.

Источники издания со связями во дворце утверждают, что загадочная болезнь стала сюрпризом даже сотрудников Миддлтон. Госпитализацию также скрыли и от друзей королевского семейства.

По мнению источников Page Six, подобная секретность объясняется тем, что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям стремятся оградить личную жизнь от вмешательств.

Материалы по теме:
Ваше королевское. Карл III взошел на престол в трудное время. Станет ли его правление закатом британской монархии?
Ваше королевское.Карл III взошел на престол в трудное время. Станет ли его правление закатом британской монархии?
23 октября 2022
Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
Пришлись ко дворуЖенщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
15 января 2018

29 января Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что Миддлтон могла попасть в больницу из-за аппендицита, камней в желчном пузыре или кисты яичника. Еще одним поводом для операции могла стать грыжа — с этой проблемой сталкиваются даже молодые и спортивные люди.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      Губернатор Петербурга прокомментировал предполагаемое падение беспилотника

      Петербуржец с соседнего с нефтезаводом склада показал повреждения из-за дрона

      ЕС променял климат на оборону из-за Украины

      Режиссера «Мастера и Маргариты» потребовали проверить на финансирование ВСУ

      Российские войска продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

      Сбер выпустил новое приложение для iOS

      В Петербурге против БПЛА впервые применили ЗРК «Триумф»

      Аэропорт Санкт-Петербурга ввел временные ограничения ночью

      В ЦБ назвали число готовых подключиться к пилоту цифрового рубля банков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше