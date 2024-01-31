Загадочную болезнь Кейт Миддлтон скрыли даже от ее ближайших помощников

Page Six: болезнь Кейт Миддлтон стала сюрпризом даже для ее ближайших помощников

Ближайшие помощники Кейт Миддлтон не знали о ее болезни. Об этом сообщает Page Six.

Источники издания со связями во дворце утверждают, что загадочная болезнь стала сюрпризом даже сотрудников Миддлтон. Госпитализацию также скрыли и от друзей королевского семейства.

По мнению источников Page Six, подобная секретность объясняется тем, что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям стремятся оградить личную жизнь от вмешательств.

29 января Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что Миддлтон могла попасть в больницу из-за аппендицита, камней в желчном пузыре или кисты яичника. Еще одним поводом для операции могла стать грыжа — с этой проблемой сталкиваются даже молодые и спортивные люди.