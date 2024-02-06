«Это метастазы». У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?

У короля Британии Карла III диагностировали рак, речь может идти о меланоме

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что рак у короля Карла III удалось выявить на ранней стадии. Специалисты, которых опросили СМИ, опасаются, что поставленный монарху диагноз может быть более серьезным, чем пытается представить Букингемский дворец. Многие предшественники Карла, в том числе его бабушка и дедушка, страдали от онкологических заболеваний.

Рак у Карла III выявили на ранней стадии

5 февраля Букингемский дворец объявил, что у Карла III выявили злокачественную опухоль. Врачи заметили рак, когда короля госпитализировали из-за увеличенной простаты. Другие подробности не сообщались.

После объявления диагноза монарх вернулся в Лондон из Сандрингемского дворца в Норфолке — королевской резиденции, где он проводил время после операции. Ожидается, что в ближайшее время он будет проходить лечение амбулаторно. Необходимости ложиться в больницу пока нет.

В интервью радиостанции BBC Radio 5 Live премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что специалистам удалось выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. По словам политика, его шокировало и опечалило известие о болезни короля. «Сейчас мои мысли с ним и его семьей», — сказал он.

Сунак не сомневается, что Карл III «получит необходимое лечение и полностью восстановится».

Это то, на что мы все надеемся и за что молимся. И я, конечно, поддерживаю с ним постоянный контакт и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме Риши Сунак премьер-министр Великобритании

Король не намерен прекращать традиционные встречи с премьером, однако они могут проходить в дистанционном формате.

Карл III покидает больницу в Лондоне со своей супругой Камиллой после госпитализации из-за увеличенной простаты Фото: Hannah McKay / Reuters

Специалисты назвали возможные диагнозы монарха

Диагноз, поставленный Карлу III, пока не оглашался, однако специалисты все же увидели в официальном сообщении Букингемского дворца повод для тревоги.

Как объяснил New York Times уролог Бенджамин Брайер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, чаще всего при обследовании простаты находят злокачественную опухоль именно этого органа. Однако в данном случае представители дворца подчеркнули, что речь не идет о раке простаты. Брайер полагает, что это плохой знак.

По словам уролога, это может означать, что развитие найденных в простате опухолевых клеток началось в другом органе. «Это по определению метастазы», — заявил он.

Если у короля Карла III выявили злокачественную опухоль с метастазами, значит, это произошло не на начальной стадии. Такие опухоли хуже поддаются лечению

Брайер объяснил, что к числу онкологических заболеваний, чаще всего дающих метастазы на простату, относится меланома и уротелиальная карцинома — разновидность рака мочевого пузыря. Один из типов уротелиальной карциномы лечится относительно легко, другой же требует полного удаления мочевого пузыря.

При этом нельзя исключать, что рак был найден не в самой простате. В частности, его могли заметить на рентгеновских снимках, при анализе крови или томографии или при цистоскопии. В этом случае метастазов могло и не быть.

Журналисты, собравшиеся перед Букингемским дворцом после объявления о раке у Карла III Фото: Toby Melville / Reuters

Многие родственники Карла III страдали от рака

Злокачественные опухоли были выявлены у двоих детей королевы Виктории. У старшего сына Виктории, короля Эдуарда VII, правившего в начале XX века, удалили базалиому (разновидность рака кожи) в районе носа. После этого он прожил еще три года. У его сестры, принцессы Виктории, был рак груди.

На склоне лет рак обнаружили и у короля Эдуарда VIII, отрекшегося в 1936 году в пользу Георга VI — отца королевы Елизаветы II и дедушки Карла III. В 1971 году у него нашли рак горла. Причиной болезни могло быть его пристрастие к курению.

Дедушка Карла III, король Георг VI, также был заядлым курильщиком. В 1951 году у него диагностировали рак легких

В сентябре 1951 года его левое легкое со злокачественной опухолью было удалено, однако это задержало развитие болезни лишь на несколько месяцев. 6 февраля 1952 года его не стало.

У супруги Георга VI и бабушки Карла III, королевы-матери Елизаветы, было несколько злокачественных опухолей. В 1966 году ей удалили новообразование в толстом кишечнике, а в 1984 году — злокачественную опухоль груди. Несмотря на это она дожила до 101 года.

Принц Уильям возьмет на себя некоторые обязанности монарха

Пока Карл III проходит лечение, некоторые из его обязанностей может взять на себя наследник престола — принц Уильям. В основном это коснется общественной деятельности короля, конституционные обязанности продолжит выполнять сам Карл III.

При этом монарх, скорее всего, продолжит самостоятельно получать и просматривать важные государственные документы. Ожидается также, что он будет присутствовать на заседаниях Тайного совета, которые обычно проводятся раз в месяц.

Об изменениях в предстоящих зарубежных визитах пока не сообщалось. В мае король и королева Великобритании планировали полететь в Канаду. В октябре предполагались визиты в Австралию, Новую Зеландию и Самоа на встречу глав правительств стран Содружества.