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15:12, 6 февраля 2024Из жизни

«Это метастазы». У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?

У короля Британии Карла III диагностировали рак, речь может идти о меланоме

Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что рак у короля Карла III удалось выявить на ранней стадии. Специалисты, которых опросили СМИ, опасаются, что поставленный монарху диагноз может быть более серьезным, чем пытается представить Букингемский дворец. Многие предшественники Карла, в том числе его бабушка и дедушка, страдали от онкологических заболеваний.

Рак у Карла III выявили на ранней стадии

5 февраля Букингемский дворец объявил, что у Карла III выявили злокачественную опухоль. Врачи заметили рак, когда короля госпитализировали из-за увеличенной простаты. Другие подробности не сообщались.

После объявления диагноза монарх вернулся в Лондон из Сандрингемского дворца в Норфолке — королевской резиденции, где он проводил время после операции. Ожидается, что в ближайшее время он будет проходить лечение амбулаторно. Необходимости ложиться в больницу пока нет.

В интервью радиостанции BBC Radio 5 Live премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что специалистам удалось выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. По словам политика, его шокировало и опечалило известие о болезни короля. «Сейчас мои мысли с ним и его семьей», — сказал он.

Сунак не сомневается, что Карл III «получит необходимое лечение и полностью восстановится».

Это то, на что мы все надеемся и за что молимся. И я, конечно, поддерживаю с ним постоянный контакт и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме

Риши Сунакпремьер-министр Великобритании

Король не намерен прекращать традиционные встречи с премьером, однако они могут проходить в дистанционном формате.

Карл III покидает больницу в Лондоне со своей супругой Камиллой после госпитализации из-за увеличенной простаты

Карл III покидает больницу в Лондоне со своей супругой Камиллой после госпитализации из-за увеличенной простаты

Фото: Hannah McKay / Reuters

Специалисты назвали возможные диагнозы монарха

Диагноз, поставленный Карлу III, пока не оглашался, однако специалисты все же увидели в официальном сообщении Букингемского дворца повод для тревоги.

Как объяснил New York Times уролог Бенджамин Брайер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, чаще всего при обследовании простаты находят злокачественную опухоль именно этого органа. Однако в данном случае представители дворца подчеркнули, что речь не идет о раке простаты. Брайер полагает, что это плохой знак.

По словам уролога, это может означать, что развитие найденных в простате опухолевых клеток началось в другом органе. «Это по определению метастазы», — заявил он.

Если у короля Карла III выявили злокачественную опухоль с метастазами, значит, это произошло не на начальной стадии. Такие опухоли хуже поддаются лечению

Брайер объяснил, что к числу онкологических заболеваний, чаще всего дающих метастазы на простату, относится меланома и уротелиальная карцинома — разновидность рака мочевого пузыря. Один из типов уротелиальной карциномы лечится относительно легко, другой же требует полного удаления мочевого пузыря.

При этом нельзя исключать, что рак был найден не в самой простате. В частности, его могли заметить на рентгеновских снимках, при анализе крови или томографии или при цистоскопии. В этом случае метастазов могло и не быть.

Журналисты, собравшиеся перед Букингемским дворцом после объявления о раке у Карла III

Журналисты, собравшиеся перед Букингемским дворцом после объявления о раке у Карла III

Фото: Toby Melville / Reuters

Многие родственники Карла III страдали от рака

Злокачественные опухоли были выявлены у двоих детей королевы Виктории. У старшего сына Виктории, короля Эдуарда VII, правившего в начале XX века, удалили базалиому (разновидность рака кожи) в районе носа. После этого он прожил еще три года. У его сестры, принцессы Виктории, был рак груди.

На склоне лет рак обнаружили и у короля Эдуарда VIII, отрекшегося в 1936 году в пользу Георга VI — отца королевы Елизаветы II и дедушки Карла III. В 1971 году у него нашли рак горла. Причиной болезни могло быть его пристрастие к курению.

Дедушка Карла III, король Георг VI, также был заядлым курильщиком. В 1951 году у него диагностировали рак легких

В сентябре 1951 года его левое легкое со злокачественной опухолью было удалено, однако это задержало развитие болезни лишь на несколько месяцев. 6 февраля 1952 года его не стало.

У супруги Георга VI и бабушки Карла III, королевы-матери Елизаветы, было несколько злокачественных опухолей. В 1966 году ей удалили новообразование в толстом кишечнике, а в 1984 году — злокачественную опухоль груди. Несмотря на это она дожила до 101 года.

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Принц Уильям возьмет на себя некоторые обязанности монарха

Пока Карл III проходит лечение, некоторые из его обязанностей может взять на себя наследник престола — принц Уильям. В основном это коснется общественной деятельности короля, конституционные обязанности продолжит выполнять сам Карл III.

При этом монарх, скорее всего, продолжит самостоятельно получать и просматривать важные государственные документы. Ожидается также, что он будет присутствовать на заседаниях Тайного совета, которые обычно проводятся раз в месяц.

Об изменениях в предстоящих зарубежных визитах пока не сообщалось. В мае король и королева Великобритании планировали полететь в Канаду. В октябре предполагались визиты в Австралию, Новую Зеландию и Самоа на встречу глав правительств стран Содружества.

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      Олег Парамонов
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