Названы страдавшие от рака члены семьи короля Карла III

Us Weekly: несколько членов семьи британского короля Карла III болели раком

Несколько членов британской королевской семьи, в том числе дедушка и бабушка короля Карла III, болели раком. Об этом сообщает Us Weekly.

Злокачественные опухоли были выявлены у двоих детей королевы Виктории. У старшего сына Виктории короля Эдуарда VII, правившего в начале XX века, удалили базалиому (разновидность рака кожи) в районе носа. После этого он прожил еще три года. У его сестры, принцессы Виктории, был рак груди.

На склоне лет онкологическое заболевание было обнаружено у короля Эдуарда VIII, отрекшегося от престола в 1936 году в пользу Георга VI — отца королевы Елизаветы II и дедушки Карла III. В 1971 году у него нашли рак горла. Причиной болезни могло быть его пристрастие к курению.

Дедушка Карла III, король Георг VI, также был заядлым курильщиком. В 1951 году у него диагностировали рак легких. В сентябре 1951 года его левое легкое со злокачественной опухолью было удалено, однако это задержало развитие болезни лишь на несколько месяцев. 6 февраля 1952 года его не стало.

У супруги Георга VI и бабушки Карла III, королевы-матери Елизаветы, было несколько злокачественных опухолей. В 1966 году ей удалили новообразование в толстом кишечнике, а в 1984 году — злокачественную опухоль груди. Несмотря на это, она дожила до 101 года.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля.