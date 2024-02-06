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12:01, 6 февраля 2024Из жизни

Принц Уильям возьмет на себя некоторые обязанности заболевшего раком Карла III

Принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей заболевшего раком Карла III

Фото: Phil Noble / Reuters

Наследник британского престола может взять на себя некоторые публичные обязанности короля Карла III после того, как стало известно, что монарх заболел раком. Об этом сообщает Sky News.

В основном это коснется общественной деятельности короля, конституционные обязанности продолжит выполнять сам Карл III. Также он не намерен прекращать и традиционные встречи с премьером Риши Сунаком, однако они могут проходить в дистанционном формате.

При этом старшие члены королевской семьи, в первую очередь наследник престола принц Уильям, исполнят часть обязанностей короля во время его лечения. Карл III при этом продолжит получать и просматривать важные государственные документы. Ожидается также, что он будет присутствовать на заседаниях Тайного совета, которые обычно проводятся раз в месяц.

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Об изменениях в предстоящих зарубежных визитах пока не сообщалось, поскольку король и королева собирались отправиться за границу в ближайшие месяцы. В мае они планировали полететь в Канаду, а затем в октябре — в Австралию, Новую Зеландию и Самоа на встречу глав правительств стран Содружества.

Ранее сообщалось, что у короля Великобритании Карла III обнаружен рак. Согласно сообщению Букингемского дворца, у 75-летнего монарха во время недавних диагностических процедур обнаружили одну из форм онкологического заболевания, вид которого не уточняются.

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      Антонина Черташ
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