Принц Уильям возьмет на себя некоторые обязанности заболевшего раком Карла III

Принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей заболевшего раком Карла III

Наследник британского престола может взять на себя некоторые публичные обязанности короля Карла III после того, как стало известно, что монарх заболел раком. Об этом сообщает Sky News.

В основном это коснется общественной деятельности короля, конституционные обязанности продолжит выполнять сам Карл III. Также он не намерен прекращать и традиционные встречи с премьером Риши Сунаком, однако они могут проходить в дистанционном формате.

При этом старшие члены королевской семьи, в первую очередь наследник престола принц Уильям, исполнят часть обязанностей короля во время его лечения. Карл III при этом продолжит получать и просматривать важные государственные документы. Ожидается также, что он будет присутствовать на заседаниях Тайного совета, которые обычно проводятся раз в месяц.

Об изменениях в предстоящих зарубежных визитах пока не сообщалось, поскольку король и королева собирались отправиться за границу в ближайшие месяцы. В мае они планировали полететь в Канаду, а затем в октябре — в Австралию, Новую Зеландию и Самоа на встречу глав правительств стран Содружества.

Ранее сообщалось, что у короля Великобритании Карла III обнаружен рак. Согласно сообщению Букингемского дворца, у 75-летнего монарха во время недавних диагностических процедур обнаружили одну из форм онкологического заболевания, вид которого не уточняются.