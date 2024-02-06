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13:50, 6 февраля 2024Из жизни

Врач назвал самый опасный возможный диагноз короля Карла III

Уролог Брайер: рак у Карла III может хуже поддаваться лечению из-за метастазов

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Уролог Бенджамин Брайер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвал самый опасный диагноз, который мог быть поставлен британскому королю Карлу III. Его комментарий приводит издание New York Times.

Ранее Букингемский дворец объявил, что у Карла III обнаружили злокачественную опухоль, однако ее тип не сообщался. Известно лишь, что рак был обнаружен, когда короля госпитализировали из-за увеличенной простаты. При этом представители дворца подчеркнули, что речь идет не о раке простаты. По мнению Брайера, это плохой знак.

По словам врача, если опухолевые клетки, которые были найдены в простате, не связаны с раком железы, значит, их развитие началось в другом органе. «Это по определению метастазы», — заявил он. Злокачественные опухоли с метастазами хуже поддаются лечению.

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Брайер объяснил, что к числу онкологических заболеваний, чаще всего распространяющихся на простату, относится меланома и уротелиальная карцинома — разновидность рака мочевого пузыря. Один из типов уротелиальной карциномы легко лечится, однако другой требует полного удаления мочевого пузыря.

Ранее стало известно, что рак у короля Великобритании Карла III смогли выявить на ранней стадии. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью радиостанции BBC Radio 5 Live.

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      Олег Парамонов
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