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15:17, 8 февраля 2024Из жизни

Наследник трона принц Уильям впервые прокомментировал диагноз Карла III

Принц Уильям впервые дал комментарий о болезни отца, короля Британии Карла III

Фото: Phil Noble / Reuters

Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей старшего члена королевской семьи после недолгого перерыва и впервые прокомментировал диагноз отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает New York Post.

В среду, 7 февраля, 41-летний наследник трона посетил гала-ужин в Лондоне, в ходе которого собирали средства для благотворительной организации London’s Air Ambulance Charity — вертолетной службы неотложной медицинской помощи. Это первое появление принца Уильяма на публике за последние недели: некоторое время он не выполнял обязанности старшего члена королевской семьи, так как ухаживал за перенесшей полостную операцию супругой Кейт Миддлтлон.

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Принц впервые дал комментарий о болезни отца, которому диагностировали рак. «Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы поблагодарить вас за все добрые слова поддержки в адрес Кэтрин и моего отца. Для нас это значит очень много», — признался он со сцены. Также он пошутил, что в последние недели в его жизни стало слишком много медицины, поэтому он и решил прийти на посвященное вертолетной службе неотложной помощи мероприятие, чтобы немного отвлечься от этой тематики.

Ранее сообщалось, что принц Уильям отказался видеться с младшим братом, принцем Гарри, прилетевшим проведать отца, сославшись на занятость. Отношения межу братьями сильно испортились после отречения принца Гарри от титула старшего члена королевской семьи, скандального интервью Опре Уинфри и выхода мемуаров.

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О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты.

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      Екатерина Лобанова
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