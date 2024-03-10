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14:58, 10 марта 2024Из жизни

Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции

Фото: Prince of Wales / Kensington Palace / Reuters

Жена наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции на брюшной полости. Она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото со своими детьми.

Под снимком Миддлтон поблагодарила всех за добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Кроме того, она поздравила подписчиков с Днем матери, который отмечается в Великобритании 10 марта.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике, а дворец не публиковал ее фотографии и видео с 25 декабря 2023 года. Это породило многочисленные слухи и теории заговора, которые объясняют ее исчезновение. 4 марта папарацци впервые за два месяца заметили ее недалеко от Виндзорского замка.

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      Зарина Дзагоева
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