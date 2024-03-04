Принц Уильям отказался отвечать на вопрос о здоровье «исчезнувшей» Кейт Миддлтон

Daily Mail: принц Уильям отказался обсуждать здоровье «исчезнувшей» жены

Принц Уильям отказался обсуждать здоровье «исчезнувшей» жены во время визита в Уэльс. Об этом сообщает Daily Mail.

Вопрос о состоянии Кейт Миддлтон прозвучал, когда принц направлялся к стадиону «Рейскорс Граунд» в городе Рексем. «Уильям, как Катерина?», — спросил кто-то из зевак. Принц не стал отвечать и пошел дальше.

Накануне Кенсингтонскому дворцу пришлось вновь прокомментировать затянувшееся молчание принцессы. Кейт Миддлтон не появлялась на публике, а дворец не публиковал ее фотографии и видео с 25 декабря 2023 года. Это породило многочисленные слухи и теории заговора, которые объясняют ее исчезновение.

В конце февраля пресс-секретарь Кейт Миддлтон напомнил, что сроки и причины ее отсутствия были объявлены еще в январе, когда она выписалась из больницы после неожиданной операции на брюшной полости. «Мы с самого начала ясно объяснили, что принцесса Уэльская вернется лишь после Пасхи», — заявил он.

Ранее сообщалось, что, по мнению поклонников Кейт Миддлтон, Кенсингтонский дворец что-то скрывает. Они объясняют ее отсутствие серьезной болезнью, комой и даже разводом.