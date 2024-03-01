Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями

Кенсингтонский дворец опроверг слухи о коме и опасной болезни Кейт Миддлтон

Мировая пресса второй день обсуждает затянувшееся молчание Кейт Миддлтон — супруги принца Уильяма, который унаследует британский престол после Карла III. Она два месяца не появлялась на публике, не делала заявлений и не публиковала свои фотографии или видео. По официальной версии, принцесса восстанавливается после неожиданной операции на брюшной полости. Слухи объясняют ее исчезновение серьезной болезнью, комой и даже разводом.

В январе Кейт Миддлтон неожиданно прооперировали

17 января Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. В сообщении не говорилось, зачем она потребовалась, однако подчеркивалось, что процедура не связана с онкологическим заболеванием.

Неожиданная госпитализация стала сюрпризом для всех: источники Page Six со связями во дворце утверждали, что ее до последнего момента скрывали даже от друзей королевского семейства и ближайших помощников принцессы. По их объяснению, подобная секретность объяснялась тем, что Кейт и Уильям стремятся оградить личную жизнь от вмешательств.

Издание Daily Mail цитировало британского врача Мартина Скурра, предположившего, что возможными поводами для операции могли быть удаление аппендицита, камней в желчном пузыре и кисты яичника. Еще одной причиной могла быть грыжа — с этой проблемой сталкиваются даже молодые и спортивные люди.

29 января Миддлтон выписали из больницы, после чего, как утверждают таблоиды, Уильям лично отвез ее домой — в коттедж Аделаида возле Виндзорского замка. Принцесса провела на больничной койке 14 дней.

Согласно официальному объявлению Кенсингтонского дворца, она не собиралась участвовать в официальных мероприятиях по меньшей мере до католической Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая

Хирург Шешенк Гурджар, с которым беседовал Hello Magazine, заявил, что лечение может затянуться. По его словам, при подобных операциях швы могут не снимать до девяти месяцев.

Официально о ходе лечения почти ничего не сообщалось, однако в конце февраля источник британский журнал OK! рассказал, что Миддлтон с трудом справляется с соблюдением постельного режима. «С одной стороны, ей было приятно отдохнуть, но необходимость сидеть и смотреть, как другие выполняют ее работу, ее расстраивает», — утверждал инсайдер.

Кейт Миддлтон Фото: Stephen Pond / Getty Images

Поклонники принцессы обратили внимание на странные обстоятельства госпитализации

Поклонники Кейт Миддлтон с самого начала подозревали, что Кенсингтонский дворец что-то скрывает. По их мнению, ее болезнь окружало слишком много странностей и недомолвок. Такая скрытность не свойственна принцессе: в прошлом она открыто говорила о проблемах со здоровьем и появлялась перед фотографами почти сразу после родов.

Многие обратили внимание, что Миддлтон исчезла из поля зрения СМИ еще до официального объявления о болезни. Последнее мероприятие с участием принцессы состоялось 25 декабря 2023 года.

28 декабря 2023 года один из пользователей соцсети X (Twitter) выложил фотографии королевского кортежа, снятого по соседству с резиденцией в Сандрингеме — именно там проводили Рождество Кейт и Уильям. По его утверждению, автомобили ехали в направлении больницы. Во время публикации снимков о болезни Кейт Миддлтон еще не сообщалось.

В январе испанская журналистка Конча Кальеха заявила со ссылкой на анонимного сотрудника дворца, что в конце декабря самочувствие Кейт ухудшилось, причем это произошло не в первый раз. 28 декабря 2023 года ее якобы госпитализировали в первый раз. Именно после этого была запланирована операция на брюшной полости, о которой сообщалось официально.

После операции, если верить Кальехе, жизнь Кейт Миддлтон оказалась под угрозой.

Было решено ввести ее в медикаментозную кому. У нее развились серьезные осложнения, которых врачи не ожидали. Операция прошла успешно, а вот послеоперационный период — уже не так хорошо Конча Кальеха испанская журналистка

Источник Кальехи рассказал, что для лечения Кейт Миддлтон в резиденции, которую используют она и принц Уильям, якобы «соорудили практически целую больницу».

В феврале пресс-секретарь принцессы опроверг сообщение Кальехи. «Это полная чепуха, — сказал он журналисту издания The Times. — Эта журналистка даже не пыталась проверить все эти факты в разговоре с кем-то из дворца. Это фундаментальная, абсолютная выдумка, и я еще вежливо выражаюсь».

Поклонники принцессы показалось странным, что Уильям навестил Кейт в больнице лишь один раз, причем ни разу не брал с собой их детей. Ни другие члены королевской семьи, ни родители Миддлтон, ни ее сестра и брат в больнице также не появлялись. Тем временем королева-консорт Камилла почти каждый день приходила к супругу, пока тот лечился от рака.

Королевский кортеж из резиденции в Сандрингеме Фото: @RVdajdynCrclemN

Отказ Уильяма от участия в церковной службе «по личным причинам» привлек внимание прессы

В конце февраля принц Уильям в последний момент внезапно отказался от участия в поминальной службе по королю Греции Константину II — своему крестному отцу и близкому другу короля Карла III. Сам монарх не мог присутствовать на мероприятии из-за лечения от рака. В итоге королевскую семью пришлось представлять Камилле и опальному принцу Эндрю.

Об отсутствии Уильяма на службе сообщили все британские СМИ — от «Би-би-си» до таблоидов. Многие издания связали решение принца с болезнью Кейт Миддлтон. Это подхлестнуло распространение слухов о ее исчезновении, на которые на этот раз обратили внимание не только любители новостей о королевской семье, но и простые британцы. Еще через день о молчании принцессы заговорили по всему миру.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца, известная тесными связями с британской прессой, почти не реагировала на шумиху

Сначала пресс-секретарь Кейт заявил, что она чувствует себя хорошо. На следующий день Daily Mail опубликовал новость о встрече Уильяма с бывшей узницей немецкого концлагеря под заголовком «Выздоравливай, Кейт!»

Когда и это не помогло, пресс-секретарь Кейт Миддлтон заявил, что сроки и причины ее отсутствия были объявлены еще в январе, когда она выписалась из больницы.

Мы с самого начала ясно объяснили, что принцесса Уэльская вернется лишь после Пасхи. Кенсингтонский дворец объявит, когда произойдет что-то значительное пресс-секретарь Кейт Миддлтон

Несмотря на повышенный интерес прессы, Кенсингтонский дворец так и не опубликовал фотографии или новые подробности о состоянии принцессы.

Принц Уильям Фото: Molly Darlington-WPA Pool / Getty Images

Слухи объясняют исчезновение принцессы тяжелой болезнью, разводом и побоями

Согласно самой распространенной версии, болезнь принцессы куда тяжелее, чем утверждается официально. По мнению ее сторонников, Кейт Миддлтон прикована к постели или находится в коме.

Приверженцы других конспирологических теорий считают, что никакой болезни не было, и исчезновение Кейт Миддлтон объясняется чем-то другим — например, желанием скрыть ссору или даже развод с принцем Уильямом.

Некоторые поклонники подозревают, что принцесса попала в больницу из-за побоев. В подтверждение они приводят цитаты из мемуаров принца Гарри, в которых упоминалось, что Уильям вспыльчив и склонен распускать руки

Еще одним доводом в пользу этой теории они считают странное изменение одной из недавних публикаций о принцессе, в которой также говорилось о резкости принца Уильяма и его ссорах с женой.

Новость, озаглавленная «Кейт Миддлтон может быть сначала лучшим другом, а через минуту — худшим врагом», вышла в таблоиде Daily Mirror 24 января, когда принцессу еще не выписали из больницы. В ней цитировался королевский биограф Роберт Джонсон, рассказывавший, о склонности членов Кейт Миддлтон и других членов королевской семьи к резким переменам настроения.

На следующий день после публикации дали другой заголовок — «Принц Гарри может быть сначала лучшим другом, а через минуту — худшим врагом». Текст почти не изменился, однако вместо Кейт Миддлтон в нем стал упоминаться принц Гарри. Его первоначальное название выдавал только адрес страницы, который остался прежним.

Кейт Миддлтон станет королевой, когда Уильям унаследует престол

Кейт Миддлтон 42 года. Она познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году, когда ей было 19 лет. Они сыграли свадьбу в 2011 году. У них трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Ожидается, что после восшествия Уильяма на престол Кейт станет королевой-консортом.

В книге Пенни Джунор «Принц Уильям: рожденный быть королем» рассказывается, что Кейт привлекла принца Уильяма тем, что она особо не выделялась среди других девушек. У нее было особо ярких талантов, однако она очень усердно училась и не прогуливала лекции. Некоторые из опрошенных девушек, посещавших с ней на семинары и уроки по истории искусства, назвали ее довольно застенчивой, уязвимой и незаметной.

Миддлтон мало общалась с однокурсницами, не выпячивала свое благородное происхождение и почти не пользовалась макияжем. Девушки, которые увивались вокруг принца Уильяма, казалось, вызывали у нее раздражение

Джунор считает, что именно то, что Кейт не пыталась привлечь внимание принца и не выглядела так, будто старается ему понравиться, и стало главной причиной, по которой он обратил на нее внимание. К тому же Уильяму, окончившему школу для мальчиков, было очень неуютно на лекциях по истории искусства, куда ходили в основном девушки.

Именно на этих лекциях он и сблизился с Кейт, которая казалась ему наименее угрожающей и настойчивой из всех девушек. Они быстро подружились на почве общего увлечения спортом: вместе ходили плавать, серфить, играть в теннис и болеть за любимые команды в паб. Также по удивительному совпадению оба побывали в Чили годом ранее, поэтому им было что обсудить и вспомнить.