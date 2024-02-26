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12:49, 26 февраля 2024Из жизни

Кейт Миддлтон расстроилась из-за неспособности работать после операции

Кейт Миддлтон расстроилась, что не может работать из-за болезни

Фото: Cameron Smith / Getty Images

Кейт Миддлтон расстроилась из-за того, что не сможет работать в ближайший месяц после перенесенной операции. Об этом сообщает британский журнал OK! со ссылкой на источник.

Как передает источник, Миддлтон с трудом справляется с соблюдением постельного режима, так как всегда была здоровой и активной. «С одной стороны, ей было приятно отдохнуть, но необходимость сидеть и смотреть, как другие выполняют ее работу, ее расстраивает», — утверждает инсайдер издания во дворце.

В настоящее время Кейт Миддлтон следует указаниям врача, чтобы не допустить возникновения осложнений. Полное восстановление Миддлтон после болезни может занять несколько месяцев, однако она планирует вернуться к своим обязанностям к католической Пасхе, которая отмечается 31 марта.

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29 января Кейт Миддлтон выписали после полостной операции. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что загадочная болезнь стала сюрпризом даже сотрудников Миддлтон. Госпитализацию также скрыли и от друзей королевского семейства.

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      Алиса Удовик
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