Детей не пустили в больницу к Кейт Миддлтон после ее операции на животе

Детей Кейт Миддлтон не пустили к матери в больницу после ее операции

Принц Уильям не стал брать детей с собой, когда навещал Кейт Миддлтон в больнице. Об этом сообщает портал news.au.

29 января Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием.

Однако за все это время ее навестил только принц Уильям, остальных родственников не пустили. Он приезжал к жене каждый день, но всегда без детей: Джорджа, Шарлотты и Луи. При этом ни внутри, ни снаружи частной клиники не было журналистов и репортеров. За две недели у Кейт не были ни ее родители, ни сестра Пиппа с братом Джеймсом. Одной из возможных причин называют то, что королевских особ не принято навещать во время болезней, даже если речь о матери и детях. Однако при этом королева Камилла была в палате своего мужа, Карла III, трижды за сутки с момента операции из-за увеличенной простаты.

Ранее сообщалось, что Миддлтон могла попасть в больницу из-за аппендицита, камней в желчном пузыре или кисты яичника. Еще одним поводом для операции могла стать грыжа — с этой проблемой сталкиваются даже молодые и спортивные люди.