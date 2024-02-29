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19:24, 29 февраля 2024Из жизни

Названа главная причина привлекательности Кейт Миддлтон для принца Уильяма

Пенни Джунор: принца Уильяма привлекла в Кейт Миддлтон ее незаметность

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Кейт Миддлтон привлекла принца Уильяма тем, что она особо не выделялась среди других девушек. Об этом говорится в издании Daily Mail, цитирующем отрывок книги Пенни Джунор «Принц Уильям: рожденный быть королем».

Автор книги утверждает, что у Кейт Миддлтон не было особо ярких талантов, однако она очень усердно училась и не прогуливала лекции. Некоторые из опрошенных девушек, посещавших с ней на семинары и уроки по истории искусства, назвали ее довольно застенчивой, уязвимой и незаметной. Миддлтон мало общалась с однокурсницами, не выпячивала свое благородное происхождение и почти не пользовалась макияжем. Девушки, которые увивались вокруг принца Уильяма, казалось, вызывали у нее раздражение.

Джунор считает, что именно то, что Кейт не пыталась привлечь внимание принца и не выглядела так, будто старается ему понравиться, и стало главной причиной, по которой он обратил на нее внимание. К тому же Уильяму, окончившему школу для мальчиков, было очень неуютно на лекциях по истории искусства, куда ходили в основном девушки.

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Именно на этих лекциях он и сблизился с Кейт, которая казалась ему наименее угрожающей и настойчивой из всех девушек. Они быстро подружились на почве общего увлечения спортом: вместе ходили плавать, серфить, играть в теннис и болеть за любимые команды в паб. Также по удивительному совпадению оба побывали в Чили годом ранее, поэтому им было что обсудить и вспомнить.

Поначалу они оба встречались с другими партнерами, но через некоторое время их дружба переросла в нечто большее. Джунор отметила, что, даже будучи в отношениях с принцем, Кейт не утратила чувства собственного достоинства.

Когда кто-то сказал ей, что ей очень повезло встречаться с принцем, она незамедлительно ответила: «Это ему очень повезло, что он встречается со мной». При этом она нравилась далеко не всем друзьям Уильяма: они считали ее слишком разумной и серьезной, а она, в свою очередь, не одобряла их разгульный образ жизни

Также всю королевскую семью впечатлило, что после выпуска из университета Кейт совершенно спокойно реагировала на повышенное внимание папарацци. Хотя ей сказали сообщать о любых проблемах, она в ответ почти извиняющимся тоном говорила: «Я не хочу поднимать шум, но возле моего дома разбили лагерь 20 мужчин, и они там круглые сутки».

С достоинством она воспринимала и их размолвки с Уильямом. Вместо того чтобы хандрить дома, она, несмотря на печаль, шла гулять по городу в красивых платьях. Окружение Уильяма считает, что именно ревность и невыносимость мысли о том, что она может быть с другим мужчиной, и заставили принца в итоге определиться с выбором и сделать ей предложение.

29 января Кейт Миддлтон выписали после полостной операции. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием. С тех пор Кейт Миддлтон ни разу не появлялась на публике, а 27 февраля ее муж принц Уильям внезапно в последний момент отказался участвовать в официальном мероприятии, сославшись на «личные дела». При этом дворец сообщил, что Кейт Миддлтон чувствует себя «все так же хорошо».

Ранее сообщалось, что загадочная болезнь стала сюрпризом даже сотрудников Миддлтон. Госпитализацию также скрыли и от друзей королевского семейства.

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      Екатерина Лобанова
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