Любовница принца Уильяма помирилась с его женой. Что о ней известно и за что будущего короля прозвали «принцем страпона»

Супруга принца Уильяма и его возможная любовница помирились после ссоры

Британские таблоиды всю неделю писали о примирении супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон и ее соседки — маркизы Чамли. Причина повышенного интереса к такому заурядному событию — в своеобразной репутации маркизы. Ее тайный роман с мужем Кейт, принцем Уильямом, стал едва ли не единственным пятном в его безупречной биографии и привел к тому, что к наследнику британского престола приклеилось обидное прозвище «принц страпона».

Поводом для недавней шумихи стал визит Кейт Миддлтон к соседям — маркизу и маркизе Чамли, живущим в шести километрах от королевской резиденции в графстве Норфолк. Сначала супруга принца Уильяма пообедала с ними, потом ей предложили зайти на музыкальный фестиваль неподалеку. Кейт не сразу, но согласилась. Она не посещала подобные мероприятия ни до замужества, ни тем более после, поэтому это было для нее в новинку. Сам принц Уильям в гости не пошел и предпочел остаться дома.

Скандальность ситуации становится понятнее, если учесть, что титул маркизы Чамли принадлежит бывшей модели Розе Хэнбери, которая несколько лет назад прослыла любовницей принца Уильяма.

Чем известна Роза Хэнбери

Роза Хэнбери на два года младше Кейт Миддлтон и происходит из относительно скромной, но все же аристократической семьи. Ее бабушка была подружкой невесты на свадьбе королевы Елизаветы II, мать устраивала вечеринки для высшего света, а она сама еще в молодости обзавелась обширными связями в политических кругах.

В 21 год Роза в одном купальнике фотографировалась в обнимку с тогдашним премьер-министром, а позднее работала референтом у влиятельного консервативного политика Майкла Гоува

В 2009 году Роза неожиданно вышла замуж за 49-летнего маркиза Дэвида Чамли — аристократа куда более высокого полета, чем она и ее родственники. Он состоял в родстве с Ротшильдами и носил важный придворный титул — лорд великий камергер. О свадьбе объявили, когда Роза уже забеременела. Больше всего этому удивились друзья маркиза: они были уверены, что он так и останется холостяком.

Вскоре Розе представился шанс познакомиться с Кейт и Уильямом, которые жили неподалеку. Маркиз водил принца на охоту, иногда семьи навещали друг друга, а их дети вместе играли. Более близкой дружбе мешала разница в возрасте: Дэвид Чамли годился в отцы и Уильяму, и Кейт, и собственной жене.

Роза Хэнбери Фото: Karwai Tang / WireImage

Любовница принца Уильяма

В 2019 году издание The Sun опубликовало заметку, в которой утверждалось, что Кейт поругалась с Розой и не желает ее больше видеть. Что именно стало поводом для скандала, не уточнялось. При этом Роза в заметке была названа соперницей Кейт, а Уильям, если верить изданию, пытался их помирить, но ничего не достиг.

Заметка провисела на сайте всего несколько часов, после чего ее удалили. С тех пор британские таблоиды старательно обходили эту тему стороной, поэтому обсуждение переместилось в соцсети.

Первым все выложил журналист и телеведущий Джайлз Корен. «Да, дело в супружеской измене, — написал он в Twitter. — Я не читал ту статью, но про измену и так знаю»

Как выяснилось, в придворных кругах и соседских чатах, где общаются норфолкские помещики, давно обсуждали внебрачную связь принца Уильяма и Розы Хэнбери. «На самом деле, слухи стали распространяться на вечеринках еще в конце прошлого года, — писало издание Daily Mail. — Не вполне понятно, почему, но у них был некий злорадный подтекст».

Самый скучный принц

История о романе Уильяма удивительна по двум причинам. С одной стороны, это едва ли не первый громкий скандал, связанный с именем принца. Хотя его молодость была не менее бурной, чем у Гарри, он, в отличие от него, не играл в бильярд голышом и не ходил на вечеринки в нацистской форме. А после женитьбы окончательно превратился в самого скучного члена королевской семьи с единственным изъяном — неуклонно растущей лысиной.

Скорость и жесткость, с которой королевская семья отреагировала на слухи об интрижке с участием Уильяма, крайне необычны

Обычно Букингемский дворец не обращает ни малейшего внимания на подобные публикации. Но на этот раз британским таблоидам мгновенно дали понять, что об этом писать не следует. Вероятно, угрозы были достаточно серьезны, потому что ослушаться не посмел никто.

Официальной реакции не последовало, но некоторые издания упоминали, что и Уильям, и Роза Хэнбери подумывали о судебных исках за клевету.

Других последствий также не наблюдалось. Маркиза и маркизу Чамли пригласили на похороны принца Филиппа и королевы Елизаветы II, они были на коронации Карла III, а их сын даже стал почетным пажом и участвовал в церемонии вместе с сыном Уильяма и Кейт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Aaron Chown / AP

Вкусы принца очень специфичны

Новые подробности о романе Уильяма и Розы Хэнбери появились год назад, когда блог DeuxMoi, собирающий сплетни о знаменитостях, опубликовал анонимное письмо одного из читателей. Хотя принц Уильям не упоминался в нем напрямую, все было понятно и без имен.

По утверждению автора письма, в лондонском высшем свете общеизвестно, что принц обожает пеггинг — разновидность анального секса, при котором женщина использует страпон или фаллоимитатор для проникновения в мужчину. Супруга принца не разделяла его увлечение, поэтому он с ее согласия нашел любовницу.

В Лондоне и в английских аристократических кругах внебрачная связь одного из членов королевской семьи — это секрет Полишинеля, о котором болтают на вечеринках и в газетных редакциях. На одной журналистской вечеринке мне недавно сказали, что истинной причиной измены была любовь принца к пеггингу. Его жена слишком старомодна для подобных вещей, но не против и даже очень за, если он будет удовлетворять свои сексуальные потребности где-то еще. Главное, чтобы связь была не слишком эмоциональной, не как с прошлой любовницей из письма в DeuxMoi

В письме не было доказательств, но они и не требовались. Оно объясняло все: и слухи, и реакцию на них, и даже отсутствие видимых признаков разлада между Розой и Кейт. Непонятной оставалась только одна деталь: некая «прошлая любовница», упомянутая в самом конце. Но о ней тогда никто не задумывался.

В день публикации DeuxMoi в тренды Twitter в Великобритании вышли хэштеги #princewilliamaffair («измена принца Уильяма») и #princeofpegging («принц страпона»). Это достижение: такого титула не удостаивался даже отец Уильяма, хотя любовниц и измен на его счету было куда больше. Теперь у Уильяма есть шанс занять очень своеобразное место в истории — о монархах с такими пристрастиями в Англии до сих пор не слышали.