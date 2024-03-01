Слухи о болезни и коме Кейт Миддлтон опровергли

People: объявлены сроки и причины исчезновения Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец опроверг слухи о загадочном исчезновении Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание People.

Накануне мировая пресса обратила внимание на теории заговора, порожденные затянувшимся молчанием принцессы. Кейт Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года, не делала заявлений, а дворец не публиковал ее фотографии и видео. В прошлом такого не случалось: она всегда открыто говорила о проблемах со здоровьем и появлялась перед фотографами сразу после родов. Поклонники принцессы подозревают, что она серьезно больна, находится в коме или скрывается по иным причинам.

Пресс-секретарь Кейт Миддлтон заявил, что сроки и причины ее отсутствия были объявлены еще в январе, когда она выписалась из больницы.

Мы с самого начала ясно объяснили, что принцесса Уэльская вернется лишь после Пасхи. Кенсингтонский дворец объявит, когда произойдет что-то значительное пресс-секретарь Кейт Миддлтон

Пресс-секретарь назвал состояние Кейт Миддлтон хорошим.

Это уже второе заявление дворца о слухах, касающихся болезни Кейт Миддлтон. В начале февраля пресс-секретарь подчеркивал, что утверждения, будто она находится в коме, не соответствуют действительности. «Это фундаментальная, абсолютная выдумка, и я еще вежливо выражаюсь», — заявил он.

29 января Кейт Миддлтон выписали после операции на брюшной полости. Она провела в больнице 14 дней. Причина госпитализации не раскрывалась, однако представители королевской семьи заявили, что хирургическое вмешательство было плановым и не связано с онкологическим заболеванием.