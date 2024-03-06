Обещанное появление на публике «исчезнувшей» Кейт Миддлтон отменили

The Guardian: информацию об обещанном появлении Кейт Миддлтон на публике удалили

С сайта британской армии удалили информацию об участии Кейт Миддлтон в параде, который пройдет в июне в честь дня рождения короля. Об этом сообщает издание The Guardian.

Имя Кейт Миддлтон фигурировало в списке участников на странице с билетами для зрителей парада. Британская пресса сочла это признаком того, что к началу июня «исчезнувшая» принцесса завершит лечение после операции на брюшной полости. До этого были известны лишь приблизительные сроки ее возвращения: это должно было произойти после католической Пасхи, которая в 2024 году отмечается 5 мая.

Утверждается, что информация об обещанном появлении Кейт Миддлтон на публике была опубликована без одобрения Кенсингтонского дворца. Неизвестно, означает ли это, что ее участие в параде отменено.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике, а дворец не публиковал ее фотографии и видео с 25 декабря 2023 года. Это породило многочисленные слухи и теории заговора, которые объясняют ее исчезновение. 4 марта папарацци впервые за два месяца заметили ее недалеко от Виндзорского замка.

Ранее сообщалось, что, по мнению поклонников Кейт Миддлтон, Кенсингтонский дворец что-то скрывает. Они объясняют ее отсутствие серьезной болезнью, комой и даже разводом.