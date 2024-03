Кейт Миддлтон была вынуждена заявить о раке из-за вала конспирологических теорий

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание, и она проходит химиотерапию. Столь откровенное заявление о своем здоровье ей пришлось сделать из-за вала конспирологических теорий, возникших после ее исчезновения с глаз общественности в декабре 2023 года и внезапной операции в январе. За это время в сети успели предположить, что 42-летняя принцесса впала в кому, развелась с принцем Уильямом, а то и вовсе уже лежит где-то в земле. Попытки успокоить публику с помощью отредактированной семейной фотографии и видео с фермерского рынка сделали только хуже, но на откровенное признание о диагнозе конспирологам уже, кажется, нечего ответить. «Лента.ру» обобщила, что происходило вокруг принцессы в последние несколько месяцев.

Рак у Кейт Миддлтон

Кейт Мидддтон выложила обращение внезапно в районе девяти часов вечера в пятницу, 22 марта. Видео появилось на Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) принца и принцессы Уэльских.

Прежде всего принцесса поблагодарила всех за поддержку, а также выразила отдельную благодарность врачам.

Принцесса подтвердила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости, и отметила, что процедура прошла успешно. На момент операции врачи не диагностировали ей онкологическое заболевание, однако результаты анализов тканей после операции показали, что в них были раковые клетки.

В связи с этим врачи посоветовали Кейт Миддлтон пройти превентивный курс химиотерапии. Она призналась, что находится на ранней стадии лечения.

Это, конечно, было огромным шоком, и мы с Уильямом делали все, чтобы справиться с этим, не привлекая лишнего внимания, во имя нашей молодой семьи. Как вы понимаете, это заняло некоторое время. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя после серьезной операции и приступить к терапии. Но, что гораздо важнее, нам потребовалось время, чтобы все объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи. Так, чтобы они поняли и так, чтобы они поверили, что со мной все будет хорошо Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская из обращения, в котором она призналась, что больна раком

Миддлтон отметила, что ей с каждым днем все лучше и лучше. Уильям, по ее словам, ей очень помогает и поддерживает ее. Также ей очень ценны и важны все слова поддержки, которые она получает со всего мира.

В завершение обращения принцесса попросила временно не беспокоить их семью, пока она проходит лечение. Миддлтон заверила, что вернется к работе, которую она очень любит, как только сможет, но сейчас она должна сосредоточиться на лечении. Также она отдельно обратилась ко всем, у кого есть онкозаболевания, и призвала их не терять веру и надежду.

Кадр из видеообращения Кейт Миддлтон

Как лечат принцессу

Кейт Миддлтон не озвучила свой диагноз и, судя по всему, не планирует этого делать. Издание Daily Mail приводит слова представителя принцессы, который заявил, что больше никакой медицинской информации разглашаться не будет.

Принцесса, как и все мы, имеет право на сохранение сведений о ее здоровье в секрете представитель Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец не дал никаких комментариев о сроках лечения Кейт Миддлтон. Ранее считалось, что она вернется к исполнению обязанностей после католической пасхи, которую в этом году отмечают 31 марта.

Также, по данным Daily Mail, Кейт Миддлтон приступила к профилактической химиотерапии в конце февраля. О диагнозе она узнала, когда стали известны и перепроверены результаты ее послеоперационных анализов. Источник также добавил, что это были «невероятно тяжелые» два месяца для Кейт. Все это время, как утверждается, сильнее всего ее беспокоило благополучие ее детей.

Где Кейт Миддлтон находится сейчас

В конце февраля принц Уильям без объяснения причин в последний момент отказался от участия в поминальной службе по своему крестному отцу, королю Греции Константину II из-за «личного дела». Тогда это вызвало большой общественный резонанс: сообщения об этом появились во всех британских СМИ: от таблоидов вроде Daily Mail и The Sun до серьезных изданий вроде The Guardian и The Times. Подобное единодушие в освещении новостей о королевской семье встречается крайне редко.

Сейчас британские журналисты предполагают, что это связано с тем, что принц мог узнать либо о диагнозе жены в тот день, либо о том, что ей необходимо пройти курс химиотерапии, либо решил сопроводить ее на лечение.

Принц Уэльский Уильям. Наследник престола, сын Карла III, муж Кейт Миддлтон.

Известно, что с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в частном порядке связались принц Гарри и Меган Маркл и выразили им поддержку. Предположительно, они не знали о диагнозе принцессы до этого.

Также в The Sunday Times появилась публикация, в которой было сказано, что в январе, когда и король Карл III, и Кейт Миддлтон проходили лечение в больнице, он очень поддерживал невестку. Начиналась она трогательной сценой в больнице, которую описал журналистам источник, близкий к королю.

Человек, случайно оказавшийся в коридорах the London Clinic в январе, мог увидеть самое неожиданное зрелище в своей жизни: семидесятилетний джентльмен в больничном халате ковылял по коридору от своей больничной койки, на которой его лечили от увеличенной простаты, чтобы навестить свою невестку, только что перенесшую серьезную операцию на брюшной полости. Джентльменом был король, а вторым пациентом, конечно же, была принцесса Уэльская из публикации The Sunday Times

Источники издания утверждают, что отношения между Карлом III и Кейт Миддлтон всегда были хорошими, а сейчас, когда они оба борются с раком, укрепились как никогда. За сутки до обращения принцессы они ужинали вместе. А после его публикации король заявил, что испытывает глубокую гордость за невестку и восхищается мужеством, с которым она выступила. Вместе с женой, королевой Камиллой, он пообещал «продолжить оказывать поддержку и проявлять любовь к их семье в эти непростые для них времена».

Согласно последним данным, Кейт Миддлтон покинула дворец в Винздоре и, предположительно, отправилась с мужем и детьми поместье Анмер-Холл в Норфолке, где вся семья проведет пасхальные каникулы.

Конспирологические теории о Кейт Миддлтон

В конце февраля-начале марта по всему миру начали обсуждать «исчезновение» Кейт Миддлтон. Прежде появлявшаяся на публичных мероприятиях по несколько раз в неделю принцесса полностью пропала со страниц всех изданий. На тот момент она последний раз появлялась на публике на рождественской службе 25 декабря 2023 года, а 17 января было объявлено, что она перенесла операцию на брюшной полости и восстановится к концу марта. Никаких фотографий и видеоматериалов с ней долгое время не появлялось. Особо подчеркивалась, что у принцессы нет онкологического диагноза.

Это привело к неконтролируемой волне слухов. Автором одной из первых теорий была испанская журналистка Конча Кальеха. Еще в январе она со ссылкой на источники утверждала, что принцессу ввели в медикаментозную кому из-за осложнений после операции. В феврале пресс-секретарь принцессы опроверг сообщение Кальехи. «Это полная чепуха, — сказал он журналисту издания The Times. — Эта журналистка даже не пыталась проверить все эти факты в разговоре с кем-то из дворца. Это фундаментальная, абсолютная выдумка, и я еще вежливо выражаюсь».

Приверженцы других конспирологических теорий считали, что никакой болезни не было и исчезновение Кейт Миддлтон объясняется чем-то другим — например, желанием скрыть ссору или даже развод с принцем Уильямом. Они апеллировали к странному случаю с публикацией в одном из британских таблоидов: там сначала вышел материал «Кейт Миддлтон может быть сначала лучшим другом, а через минуту — худшим врагом», а через день ее имя заменили на имя принца Гарри.

Настоящим подарком для конспирологов стало появление фотографии королевской семьи, на которой Кейт Миддлтон позировала с детьми. Пресс-служба надеялась, что публикация такого снимка позволит остановить спекуляции и успокоит общественность, но вышло ровно наоборот

Из-за того, что на фотографии остались следы небрежного редактирования, слухов стало еще больше. А извинения от лица Кейт Миддлтон, написавшей, что она лично правила снимок, вызвали не сочувствие, а подозрения, что ее вынудил взять на себя всю вину принц Уильям, который уже якобы едва ли уже не ушел к любовнице.

Фотография Кейт Миддлтон с детьми, вызвавшая вал конспирологический теорий

Позже также активно обсуждался видеоролик, на котором Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли выходящими из фермерского магазина. В его подлинности усомнился даже Кристофер Баузи, глава компании Bot Sentinel, занимающейся выявлением ботов в соцсетях.

После выхода видеообращения Кейт Миддлтон многие таблоиды выпустили колонки, в которых эксперты по королевской семье принесли свои извинения за то, что распространяли слухи. Некоторые знаменитости вроде актрисы Блейк Лайвли и певицы Керри Катоны также попросили прощения у принцессы.

Рак у Карла III

В начале февраля стало известно, что у короля Великобритании Карла III выявили рак. Заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время госпитализации, связанной с увеличением простаты.

Неизвестно, какой именно диагноз ему поставили, однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что заболевание диагностировали на ранней стадии. Также известно, что это точно не рак простаты

Король Великобритании Карл III

В конце февраля в британском таблоиде Daily Express внезапно появилась подробная публикация о плане мероприятий «Мост Менай», который проведут в Великобритании, когда король Карл III уйдет из жизни. Аналогичные планы разрабатывались и для предшественников Карла III. При этом Букингемский дворец подчеркнул, что лечение короля идет своим чередом и ему пока ничего не грозит. Тем не менее утверждается, что Карл решил заблаговременно подготовиться к передаче престола наследнику.

В середине марта в некоторых российских СМИ также появилась информация о смерти Карла III. Она оказалась фейком. Российские журналисты связались с Букингемским дворцом, где сообщили, что король «продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами».