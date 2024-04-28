Власти Подмосковья рассказали об обнаружении военной техники Украины под снегом

ГУРБ Подмосковья: под снегом в регионе могут находиться украинские беспилотники

Из-под снега в Подмосковье могут появляться украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области, заявление приводится в Telegram-канале службы.

Как рассказали в службе, под снегом уже были обнаружены десять единиц военной техники этого типа.

«Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности!» — предупредили жителей Подмосковья в ГУРБ.

Служба безопасности призвала россиян не трогать беспилотники, не кидаться в них предметами, а сообщить по телефону 112.

Ранее появились новые подробности атаки на Кубань рекордным роем из 66 украинских дронов.