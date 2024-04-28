Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 28 апреля 2024Россия

Власти Подмосковья рассказали об обнаружении военной техники Украины под снегом

ГУРБ Подмосковья: под снегом в регионе могут находиться украинские беспилотники

Фото: Thomas Peter / Reuters

Из-под снега в Подмосковье могут появляться украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области, заявление приводится в Telegram-канале службы.

Как рассказали в службе, под снегом уже были обнаружены десять единиц военной техники этого типа.

«Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности!» — предупредили жителей Подмосковья в ГУРБ.

Служба безопасности призвала россиян не трогать беспилотники, не кидаться в них предметами, а сообщить по телефону 112.

Ранее появились новые подробности атаки на Кубань рекордным роем из 66 украинских дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Песков заявил о нарастающей панике на Украине

      Стало известно отношение семьи пострадавшего в ДТП с Ефремовым к УДО актера

      Власти Подмосковья рассказали об обнаружении военной техники Украины под снегом

      Фуры застряли в километровых пробках на трассе Тюмень — Омск

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Матвиенко и Володин оценили идею деколонизации России

      Германия решила помешать изъятию российских активов

      В турецком торговом центре произошел конфликт с применением оружия

      Хоккейный клуб ЦСКА не продлил контракт с многолетним лидером команды

      Украина атаковала российский населенный пункт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше