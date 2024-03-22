В подлинности видео с «исчезнувшей» Кейт Миддлтон усомнились

Глава Bot Sentinel усомнился в подлинности видео с «исчезнувшей» Кейт Миддлтон

Кристофер Баузи, глава компании Bot Sentinel, занимающейся выявлением ботов в соцсетях, усомнился в подлинности первого видео с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, появившегося после ее долгого отсутствия на публике. Он написал об этом в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

В среду, 19 марта, он заявил, что посмотрел несколько видео с Кейт Миддлтон, где она ходит на каблуках и в обуви на плоской подошве, и может с полной уверенностью утверждать, что на кадрах, появившихся в СМИ 18 марта, ненастоящая принцесса Уэльская. Также Баузи составил компиляцию из нескольких видео, якобы доказывающих его правоту. По его словам, он пришел к выводу, что «исчезнувшую» жену принца Уильяма пока так ни разу и не видели с конца декабря.

Британские таблоиды и отдельные журналисты обвинили Баузи в распространении фейков и подогревании конспирологических в теорий. В ответ на это он заявил, что никто из них не пытался с тем же пылом защищать Меган Маркл, жену принца Гарри, когда про нее массово распространяли слухи в соцсетях. Также он поинтересовался, почему ни один журналист не пришел в магазин органических продуктов, где якобы видели Кейт Миддлтон, и не расспросил продавцов о случившемся.

Серьезный вопрос: хоть один репортер озаботился тем, чтобы сходить на Виндзорскую ферму и поинтересоваться у сотрудников, были ли там Кейт и Уильям на выходных? Помимо человека, которому заплатили за видео, кто-нибудь еще сказал журналистам под запись, что видел Уильяма и Кейт на ферме? То есть правильно ли я понимаю: видео с Кейт — одна из самых громких историй 2024 года, и ни один человек, работающий на ферме/в магазине, не дал журналистам комментарий о том, что видел Уильяма и Кейт? Значит, первоисточник этой истории — какой-то случайный парень? Звучит как что-то достойное доверия Кристофер Баузи глава компании Bot Sentinel, занимающейся выявлением ботов в соцсетях

Кристофер Баузи и его компания Bot Sentinel занимались расследованиями о травле принца Гарри и Меган Маркл в сети и выяснили, что большая часть негативного контента о Гарри и Меган распространяется в соцсетях в результате организованных вбросов. Он подозревает, что заказчиком травли могла быть королевская семья, боровшаяся с популярностью четы.

До появления ролика Кейт Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. Официальное объяснение от королевской семьи звучит так: в январе Кейт Миддлтон сделали полостную операцию на брюшной полости, не связанную с онкологическим заболеванием. Она восстанавливается и вернется к исполнению обязанностей не раньше католической Пасхи.

Попытка остановить лавину слухов, предпринятая Кенсингтонским дворцом, произвела обратный эффект: на свежем снимке Миддлтон с детьми, опубликованном 11 марта, заметили следы небрежного редактирования. В результате ведущие мировые СМИ признали фото подделкой и отозвали его. Позже в аккаунте дворца появилось извинение от лица Кейт.