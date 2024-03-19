Появилось первое видео с Кейт Миддлтон после ее операции и «исчезновения»

TMZ: Кейт Миддлтон впервые сняли на видео после операции и исчезновения

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон сняли на видео на улице впервые с конца декабря прошлого года. Запись опубликовал TMZ.

На ролик попал момент, когда 16 марта принц Уильям и «пропавшая» Кейт Миддлтон возвращались домой из любимого фермерского магазина примерно в километре от резиденции пары, коттеджа Аделаида в поместье Виндзор. Миддлтон с мужем засняли из окна автомобиля идущими с покупками в сторону дома. На видео принцесса Уэльская достаточно хорошо видно, и она улыбается. Это первое видео с Миддлтон, которое появилось в прессе с момента ее операции и последующего «исчезновения».

Ранее СМИ сообщали, что встретившие принцессу люди якобы назвали ее «здоровой, отдохнувшей и счастливой». 17 марта, как утверждает The Sun, Миддлтон вместе с принцем Уильямом заметили гуляющей с детьми. Однако тогда свежие фотографии членов королевской семьи издание не предоставило.

Британские СМИ уделяют столь пристальное внимание принцессе из-за того, что она не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. Официальное объяснение от королевской семьи звучит так: в январе Кейт Миддлтон сделали полостную операцию на брюшной полости, не связанную с онкологическим заболеванием. Она восстанавливается и вернется к исполнению обязанностей не раньше католической Пасхи.

Попытка остановить лавину слухов, предпринятая Кенсингтонским дворцом, произвела обратный эффект: на свежем снимке Миддлтон с детьми, опубликованном 11 марта, заметили следы небрежного редактирования. В результате ведущие мировые СМИ признали фото подделкой и отозвали его. Позже в аккаунте дворца появилось извинение от лица лица Кейт.