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13:53, 18 марта 2024Из жизни

Кейт Миддлтон впервые заметили на улице после операции и «исчезновения»

The Sun: Кейт Миддлтон впервые заметили на улице после операции и исчезновения

Фото: Tim Rooke / Reuters

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон заметили на улице впервые с конца декабря. Об этом сообщает The Sun.

По данным журналистов, в субботу, 16 марта, Миддлтон видели возле ее любимого фермерского магазина примерно в километре от ее резиденции, коттеджа Аделаида в поместье Виндзор. Встретившие принцессу люди якобы назвали ее «здоровой, отдохнувшей и счастливой». В воскресенье, как утверждает The Sun, Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, заметили гуляющей с детьми. Свежие фотографии членов королевской семьи издание не предоставило.

Британские СМИ уделяют такое внимание передвижениям принцессы, так как она не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. Официальное объяснение дворца звучит так: в январе Кейт Миддлтон сделали полостную операцию на брюшной полости, она восстанавливается и вернется к исполнению обязанностей не раньше католической Пасхи.

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Попытка остановить распространение слухов, предпринятая Кенсингтонским дворцом, произвела обратный эффект: на свежем снимке Миддлтон с детьми, опубликованном 11 марта, заметили следы небрежного редактирования. В результате ведущие мировые СМИ признали фото подделкой.

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      Екатерина Лобанова
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