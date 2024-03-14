Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма. Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?

Телеведущий Кольбер: Кейт Миддлтон исчезла из-за любовницы принца Уильяма

Известный американский телеведущий Стивен Кольбер в своем телешоу связал «исчезновение» Кейт Миддлтон с давними слухами о романе принца Уильяма и маркизы Чамли. Незадолго до этого хвалебная статья о предполагаемой любовнице принца Уэльского без видимой причины вышла в британском издании The Independent (Уильям в ней не упомянут). Это породило новую волну слухов о супружеской измене будущего короля Великобритании, которая, по утверждению одного из бывших придворных, наверняка тревожит сотрудников дворца.

Слухи о неверности Уильяма усилились после публикации фото Кейт Миддлтон без кольца

Первое официальное фото Кейт Миддлтон после двухмесячного молчания привлекло внимание публики по двум причинам. Во-первых, из-за следов небрежного редактирования, вынудивших крупнейшие информационные агентства объявить снимок подделкой. Во-вторых, из-за отсутствия у Кейт обручального кольца, без которого она почти никогда не появляется на публике.

Знакомый Кейт и Уильяма, с которым беседовал журналист издания Daily Beast, признался, что он и другие друзья пары поражены тем, что Кейт Миддлтон позволила опубликовать снимок без обручального кольца. По его словам, в такой ситуации вопросы о состоянии ее брака практически неизбежны.

Слухи о разладе между Кейт и Уильямом подхлестнуло выступление американского телеведущего Стивена Кольбера. Во вторник, 12 марта, он упомянул в своем шоу давние слухи о романе Уильяма и бывшей модели Роуз Хэнбери, более известной под титулом маркизы Чамли.

Интернет-ищейки подозревают, что отсутствие Кейт может быть связано с тем, что у ее мужа, будущего короля Англии Уильяма появилась любовница Стивен Кольбер американский телеведущий

По мнению одного из бывших сотрудников дворца, такое внимание к маркизе Чамли не может не тревожить придворных. «Для дворца это очень досадно и некстати, но во всплеске слухов об измене нет ничего удивительного, — сказал он в беседе с Daily Beast. — Что еще должны были подумать люди, если [Кейт] рассылает фото без обручального кольца?»

Первое официальное фото Кейт Миддлтон после операции Фото: @princeandprincessofwales

Британская пресса писала о тайном романе принца Уильяма и Роуз Хэнбери еще в 2019 году

В 2019 году издание The Sun опубликовало заметку, в которой утверждалось, что Кейт поссорилась с бывшей моделью Роуз Хэнбери. Она и ее муж маркиз Дэвид Чамли жили в шести километрах от королевской резиденции в графстве Норфолк и несколько лет водили знакомство с Кейт и Уильямом. Маркиз ходил с принцем на охоту, иногда семьи навещали друг друга, их дети вместе играли. Более близкой дружбе мешала разница в возрасте: маркиз Чамли годился в отцы и Уильяму, и Кейт, и собственной жене.

Автор публикации в The Sun утверждал, что Кейт по какой-то причине больше не желает видеть Роуз, которая в тексте называлась ее соперницей. Уильям, если верить изданию, пытался их помирить, но ничего не достиг.

Заметка провисела на сайте The Sun всего несколько часов, после чего ее удалили. С тех пор британские таблоиды старательно обходили эту тему стороной, поэтому обсуждение переместилось в соцсети. Первым все выложил журналист и телеведущий Джайлз Корен. «Да, дело в супружеской измене, — написал он в Twitter. — Я не читал ту статью, но про измену и так знаю».

Как выяснилось, в придворных кругах и соседских чатах, где общаются норфолкские помещики, давно обсуждали внебрачную связь принца Уильяма и Роуз Хэнбери. «На самом деле слухи стали распространяться на вечеринках еще в конце прошлого года, — отмечало издание Daily Mail. — Не вполне понятно почему, но у них был некий злорадный подтекст».

Из-за романа с Роуз Хэнбери принца Уильяма якобы прозвали «принцем страпона» Новые подробности о романе Уильяма и Роуз Хэнбери появились в 2022 году, когда блог DeuxMoi, собирающий сплетни о знаменитостях, опубликовал анонимное письмо одного из читателей. Хотя принц Уильям не упоминался в нем напрямую, все было понятно и без имен. По утверждению автора письма, в лондонском высшем свете общеизвестно, что принц обожает пеггинг — разновидность анального секса, при котором женщина использует страпон, или фаллоимитатор, для проникновения в мужчину. Супруга принца не разделяла его увлечение, поэтому он с ее согласия нашел любовницу. «В Лондоне и в английских аристократических кругах внебрачная связь одного из членов королевской семьи — это секрет Полишинеля, о котором болтают на вечеринках и в газетных редакциях, — говорилось в письме. — На одной журналистской вечеринке мне недавно сказали, что истинной причиной измены была любовь принца к пеггингу. Его жена слишком старомодна для подобных вещей, но не против и даже очень за, если он будет удовлетворять свои сексуальные потребности где-то еще. Главное, чтобы связь была не слишком эмоциональной, не как с прошлой любовницей».

Скорость и жесткость, с которой королевская семья отреагировала на статьи об интрижке с участием Уильяма, были необычны. Обычно Букингемский дворец не обращает ни малейшего внимания на подобные публикации. Но на этот раз британским таблоидам мгновенно дали понять, что об этом писать не следует.

Официальной реакции на слухи не последовало, но некоторые издания упоминали, что и Уильям, и Роуз Хэнбери подумывали о судебных исках за клевету.

Роуз Хэнбери Фото: Karwai Tang / WireImage

Уильяма подозревают в намерении жениться на любовнице, а Кейт — в попытке сбежать из дворца

Слухи об измене принца Уильяма распространяются на фоне затянувшегося отсутствия Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике с декабря 2023 года.

Согласно одной из теорий заговора, Уильям якобы собирается развестись с Кейт и жениться на Роуз Хэнбери. В этом случае он пойдет по стопам отца, короля Карла III, который в свое время расстался с первой женой, принцессой Дианой, и женился на Камилле, которая была его любовницей.

По мнению сторонников этой версии, она объясняет и молчание Кейт, и попытки свалить на нее вину за «поддельное» фото, и неожиданную публикацию в The Independent: таким образом Уильям готовит почву для нового брака, считают конспирологи. В нее вписывается и заметка в National Enquirer, где со слов анонимного придворного утверждается, что Уильям винит Кейт в «эмоциональной неуравновешенности» и попытках сбежать из дворца.

Он поражен, что его жена вообще рассматривает такую возможность. Он постарался, чтобы она понимала, во что ввязывается, когда выходит за него замуж, и до сих пор она прекрасно справлялась. Ее растущая эмоциональная неуравновешенность вызывает у него озабоченность, а она, наоборот, уверяет, что лишь теперь ей наконец все стало ясно источник National Enquirer

По другой версии, инициатор развода — сама Кейт, якобы недовольная изменой или даже тайным ребенком мужа. Сторонники этой версии считают, что папарацци, недавно сфотографировавшие Уильяма в автомобиле с некоей женщиной, застали его не с Кейт, а с Роуз Хэнбери. Поскольку на снимке виден лишь затылок спутницы принца, это трудно подтвердить или опровергнуть.