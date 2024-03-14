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17:58, 14 марта 2024Из жизни

Друзей Кейт Миддлтон поразило отсутствие обручального кольца на ее фото

Daily Beast: отсутствие обручального кольца у Кейт Миддлтон удивило ее друзей

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Первое официальное фото Кейт Миддлтон после болезни поразило ее друзей и подхлестнуло распространение слухов о супружеской измене принца Уильяма. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Знакомый Кейт и Уильяма, с которым беседовал журналист, признался, что он и другие друзья пары крайне удивлены тому, что Кейт Миддлтон сфотографировалась без обручального кольца. По его словам, в такой ситуации вопросы о состоянии ее брака практически неизбежны.

Отсутствие кольца на снимке породило новую волну слухов о романе принца Уильяма и маркизы Чамли. Во вторник, 12 марта, известный американский телеведущий Стивен Кольбер упомянул их в своем телешоу. Кроме того, статья о предполагаемой любовнице принца Уэльского без видимой причины вышла в британском издании The Independent.

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По мнению одного из бывших сотрудников дворца, такое внимание к маркизе Чамли не может не тревожить придворных. «Для дворца это очень досадно и некстати, но во всплеске слухов об измене нет ничего удивительного, — сказал он в беседе с Daily Beast. — Что еще должны были люди подумать, когда [Кейт] разослала фото без обручального кольца?»

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. Попытка остановить распространение слухов, предпринятая Кенсингтонским дворцом, произвела обратный эффект: на свежем снимке Миддлтон с детьми, опубликованном 11 марта, заметили следы небрежного редактирования. В результате ведущие мировые СМИ признали фото подделкой.

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      Олег Парамонов
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