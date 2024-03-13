Кейт Миддлтон заподозрили в желании отказаться от королевских обязанностей

Radar Online: принц Уильям возмущен желанием Кейт Миддлтон отойти от дел

Источники американского таблоида National Enquirer заподозрили, что Кейт Миддлтон, «исчезнувшая» жена будущего короля Британии, может последовать примеру принца Гарри и Меган Маркл и отойти от дел. Об этом сообщает Radar Online.

По мнению одного из источников таблоида, якобы знакомого с ситуацией в британской королевской семье, постоянное внимание прессы пошатнуло психическое и физическое здоровье Миддлтон. После операции она несколько недель не появлялась на публике, и это, как утверждает источник, лишь укрепило ее желание отказаться от королевских обязанностей.

Принц Уильям, по словам того же источника, возмущен намерениями супруги.

Он поражен, что его жена вообще рассматривает такую возможность. Он постарался, чтобы она понимала, во что ввязывается, когда выходит за него замуж, и до сих пор она прекрасно справлялась. Ее растущая эмоциональная неуравновешенность вызывает у него озабоченность, а она наоборот уверяет, что лишь теперь ей наконец все стало ясно источник National Enquirer

«[Кейт] знала, что после брака с Уильямом ее жизнь изменится навсегда, но даже в самых буйных фантазиях не представляла, что она будет настолько напряженной», — говорит другой источник National Enquirer. По его словам, именно принц Гарри и Меган Маркл продемонстрировали Миддлтон, что выход все же есть.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. Попытка остановить распространение слухов, предпринятая Кенсингтонским дворцом, произвела обратный эффект: на свежем снимке Миддлтон с детьми, опубликованном 11 марта, заметили следы небрежного редактирования. В результате ведущие мировые СМИ признали фото подделкой.