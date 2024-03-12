Кейт Миддлтон заметили в автомобиле после скандала с семейной фотографией

Кейт Миддлтон заметили в автомобиле с принцем Уильямом впервые после операции

Жену принца Уильяма Кейт Миддлтон заметили сидящей в машине вместе с принцем Уильямом. Об этом пишет «Би-би-си».

Это третья ее фотография с момента пропажи после 25 декабря 2023 года, когда прошло последнее публичное мероприятие с ее участием. В январе она перенесла операцию на брюшной полости и с тех пор находится дома. На снимках, сделанных папарацци в понедельник, 11 марта, не видно лица Кейт Миддлтон, она смотрит в противоположную сторону. При этом она не появилась с принцем Уильямом на церковной службе в честь Дня Содружества, куда он направлялся в тот день. Вместе с Уильямом на службе присутствовала лишь королева Камилла, а Кейт Миддлтон якобы вышла из машины где-то по пути из-за личной встречи.

Эксперты и журналисты полагают, что появление Кейт Миддлтон в автомобиле — это антикризисный ход Кенсингтонского дворца после скандала из-за опубликованной накануне семейной фотографии. 10 марта принцесса впервые за два месяца выложила в соцсети совместное фото с детьми — на снимке она сидит в кресле на фоне цветущего сада в окружении принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Однако вскоре после публикации фотографии в мировых СМИ читатели заметили, что снимок был сильно отредактирован. В результате ведущие медиа удалили фотографию со своих сайтов. Вскоре после этого от лица Кейт Миддлтон были опубликованы извинения с объяснением, что принцесса якобы сама редактировала сделанный принцем Уильямом снимок и «увлеклась».

Эта последовательность событий привела к новой волне слухов о том, что Кейт Миддлтон может быть в коме или что ее по какой-то иной причине скрывают от публики.

При этом 4 марта папарацци уже замечали Кейт Миддлтон в автомобиле недалеко от Виндзорского замка. Однако вскоре после этого распространились слухи, что вместо жены принца Уильяма в машине была женщина-двойник.