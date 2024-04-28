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14:09, 28 апреля 2024Мир

Делегация ХАМАС отправится в Каир на переговоры о прекращении огня

Reuters: делегация ХАМАС посетит Каир для переговоров о прекращении огня в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Делегация представителей исламистской группировки ХАМАС отправится в Каир на переговоры о прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, делегация посетит Египет 29 апреля. Они обсудят предложенное посредниками прекращение огня в регионе и ответ Израиля на варианты урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее стало известно, что новое предложение Израиля о возможной сделке с ХАМАС включает в себя готовность обсудить восстановление устойчивого спокойствия в секторе Газа после освобождения заложников

В интервью от 25 апреля член политбюро движения ХАМАС, Халиль аль-Хайя заявил, что движение сложит оружие в случае обеспечения государственности Палестины. Он уточнил, что группировка будет готова согласиться на перемирие с Израилем сроком на пять или более лет, сложить оружие и превратиться в политическую партию, если независимая палестинское государство будет создано в границах, существовавших до 1967 года.

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      Екатерина Кашурникова
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