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02:50, 28 апреля 2024Мир

В Израиле допустили спокойствие в Газе после освобождения заложников

Axios: сделка по заложникам в Газе поможет восстановить спокойствие в анклаве

Фото: Jerry Lampen / Reuter

Новое предложение Израиля о возможной сделке с палестинской группировкой ХАМАС включает в себя готовность обсудить восстановление устойчивого спокойствия в секторе Газа после освобождения заложников, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Собеседники издания рассказали, что предложение было сформулировано совместно делегацией египетской разведки и израильской переговорной группой с учетом позиций ХАМАС.

Источники добавили, что переговорный проект включает в себя готовность к полному возвращению перемещенных палестинцев в свои дома на севере Газы и вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения. Кроме того, израильские власти будут готовы обсудить установление устойчивого прекращения огня в рамках реализации второй фазы соглашения, которая состоится после освобождения заложников.

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«Мы надеемся, что того, что мы предложили, будет достаточно, чтобы вовлечь ХАМАС в серьезные переговоры. Мы надеемся, что ХАМАС увидит, что мы серьезно настроены на достижение соглашения — и мы настроены серьезно», — отметил один из источников, добавив, что реализация всех этапов соглашения позволит добиться прекращения военных действий

В интервью от 25 апреля член политбюро движения ХАМАС, Халиль аль-Хайя заявил, что движение сложит оружие в случае обеспечения государственности Палестины. Он уточнил, что группировка будет готова согласиться на перемирие с Израилем сроком на пять или более лет, сложить оружие и превратиться в политическую партию, если независимая палестинское государство будет создано в границах, существовавших до 1967 года.

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      Сергей Грехов
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