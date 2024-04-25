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13:35, 25 апреля 2024Мир

ХАМАС заявил о готовности роспуска боевиков при одном условии

Член политбюро аль-Хайя: ХАМАС сложит оружие при государственности Палестины

Фото: Amir Cohen / Reuters

Исламистская группировка ХАМАС сложит оружие в случае обеспечения государственности Палестины. Об этом заявил член политбюро движения, Халиль аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (AP).

«Высокопоставленный политический представитель ХАМАС сообщил, что группировка боевиков готова согласиться на перемирие с Израилем сроком на пять или более лет и что она сложит оружие и превратится в политическую партию, если независимая палестинская Государство создано в границах, существовавших до 1967 года», — отмечается в материале издания.

Однако политик не ответил на вопрос, будет ли официальное признание Палестины означать моментальную готовность к прекращению огня и отказу от уничтожения Израиля. Аль-Хайя также добавил, что в случае поражения ХАМАС могут возникнуть новые группировки, которые будут вести борьбу с Тель-Авивом.

Ранее глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС хочет видеть Россию гарантом безопасности для Газы. Он подчеркнул, что группировка всегда выдвигает на первое место требование о странах-гарантах, однако Израиль постоянно выступает против этого.

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      Максим Габриелян
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