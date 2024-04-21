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12:02, 21 апреля 2024Мир

В ХАМАС заявили о желании видеть Россию гарантом безопасности для Газы

Глава политбюро ХАМАС заявил о желании видеть Россию гарантом безопасности Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Vahid Salemi / AP

В ХАМАС сообщили о желании видеть Россию гарантом безопасности для Газы. Об этом заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания в интервью турецкому телеканалу A Haber, передает РИА Новости.

«Наши требования в этом вопросе остаются в силе. Мы хотим, чтобы Египет, Катар, Турция, Россия, ООН были гарантами. Конечно, и США тоже в будущем», — сказал он.

Политик отметил, что ХАМАС всегда выдвигает на первое место требование о странах-гарантах, однако Израиль постоянно выступает против этого.

Ранее также Исмаил Хания заявил, что Израиль хочет, чтобы США участвовали на его стороне в войне против Ирана, фактически став его военным крылом. По его словам, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху не желает останавливать войну в Газе, поскольку хочет расширить границы конфликта, чтобы он превратился в региональный.

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      Игорь Дмитров
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