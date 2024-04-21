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11:08, 21 апреля 2024Мир

В руководстве ХАМАС заявили о желании Израиля сделать США своим военным крылом

Глава политбюро ХАМАС Хания: Израиль хочет, чтобы США были его военным крылом
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль хочет, чтобы США участвовали на его стороне в войне против Ирана, фактически став его военным крылом. Об этом заявил турецкому государственному информационному агентству Anadolu глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, передает в воскресенье, 21 апреля, РИА Новости.

«Он хочет, чтобы американцы участвовали в войне на любом фронте, особенно против Ирана, или были военным крылом, обслуживающим Израиль», — сказал глава политбюро ХАМАС.

Хания также отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не желает останавливать войну в Газе, поскольку хочет расширить границы конфликта, чтобы он превратился в региональный.

Ранее стало известно, что масштаб ударов Ирана по Израилю стал шоком для участников проводившегося 13 апреля экстренного совещания в «ситуационной комнате» Белого дома (защищенное помещение для проведения закрытых встреч) из-за того, что США были не в состоянии гарантировать еврейскому государству полную безопасность.

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      Игорь Дмитров
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