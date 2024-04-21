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10:42, 21 апреля 2024Мир

Стало известно о шоке в Белом доме из-за масштаба атаки Ирана по Израилю

WSJ: масштаб атаки Ирана по Израилю стал шоком для США

Фото: Amir Cohen / Reuters

Масштаб ударов Ирана по Израилю стал шоком для участников проводившегося 13 апреля экстренного совещания в «ситуационной комнате» Белого дома (защищенное помещение для проведения закрытых встреч) из-за того, что США были не в состоянии гарантировать еврейскому государству полную безопасность. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Это (удар Ирана — прим. «Ленты.ру») оказалось на верхней границе того, что мы ожидали», — рассказал источник издания из числа высокопоставленных представителей администрации США.

В Белом доме были уверены, что Израиль при поддержке США сможет отбить налет, в составе которого будут до 50 баллистических ракет. Однако гарантировать результат при одновременном запуске более 100 ракет в Вашингтоне уже не могли.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал эти действия ответом на удар по своей дипломатической миссии.

1 апреля Израиль атаковал здание рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. Сирийская противовоздушная оборона некоторые из выпущенных ракет, однако все их перехватить не удалось. При атаке было разрушено здание дипмиссии, жертвами стали 16 человек. Среди них двое гражданских — женщина и ее сын, находившиеся в здании рядом с консульством, — и 14 военных, в том числе пять офицеров и два генерала КСИР. Позже в сирийском Минобороны уточнили, что в результате атаки было разрушено иранское консульство.

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      Игорь Дмитров
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