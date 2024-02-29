Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III. Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?

Власти Великобритании готовят операцию «Мост Менай» на случай смерти Карла III

Британские СМИ продолжают обсуждать перспективы смерти короля Карла III. Видимых поводов для этого нет: Букингемский дворец утверждает, что лечение короля идет своим чередом и ему пока ничего не грозит. Несмотря на это, по утверждению экспертов, Карл решил заблаговременно подготовиться к передаче престола наследнику, а британские власти уже разработали план действий на этот случай.

В случае смерти Карла III проведут операцию «Мост Менай»

Издание Daily Express назвало кодовое название операции, которая будет проведена в Великобритании, когда король Карл III уйдет из жизни. План мероприятий получил имя «Мост Менай». Издание Independent утверждает, что власти страны начали подготовку к его реализации еще в сентябре 2022 года, вскоре после похорон королевы Елизаветы II.

Согласно плану, первыми о смерти Карла III узнают премьер-министр Великобритании и некоторые члены правительства. Затем о случившемся сообщат в эфире телерадиокомпании «Би-би-си». После этого новость распространят и другие СМИ.

Престол немедленно перейдет к старшему сыну Карла III — принцу Уильяму. Ожидается, что его супруга Кейт Миддлтон получит титул королевы-консорта

После объявления о смерти Карла III принц Уильям обратится к нации уже в качестве нового монарха. Кроме того, в стране будет объявлен траур.

Аналогичные планы разрабатывались и для предшественников Карла III. Для его матери, королевы Елизаветы II, предполагалось провести операцию «Мост через Тей», однако план понадобился раньше времени — его использовали после неожиданной гибели принцессы Дианы.

Мероприятия в случае смерти супруга Елизаветы II, принца Филиппа, носили кодовое название «Операция Форт-Бридж». Для самой королевы готовилась операция «Лондонский мост», однако этот план так и не пригодился, поскольку королева скончалась в Шотландии. Для нее провели операцию «Единорог (Шотландия)».

Карл III читает открытки от подданных после известия о болезни Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Карл III заблаговременно разрабатывает план наследования престола

Эксперт по британской королевской семье Том Квинн заявил, что британский король Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось. До болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере десять лет. Эксперт отмечает, что это может свидетельствовать об опасности заболевания.

По словам Квинна, планирование держат в секрете от младшего сына короля — принца Гарри. Это связано с репутацией Гарри: придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать прессе.

Источник испанского издания Marca утверждает, что принц Уильям и королева-консорт Камилла добиваются исключения Гарри из завещания. «Они хотят, чтобы у Гарри отобрали все титулы, лишили его права наследования престола и выкинули из завещания монарха, — якобы рассказал журналисту некий анонимный придворный. — Во дворце Гарри давно стал парией, а они желают, чтобы этот статус стал официальным».

Автор биографии монарха Роберт Джобсон предположил, что Карл не станет отрекаться от престола даже при тяжелой болезни. В Британии действуют Закон о регентстве 1937 года, который позволяет действующему монарху при желании переложить свои обязанности на регента. Если Карл III окажется прикован к постели, принц Уильям возьмет на себя большую часть его работы, в том числе публичные выступления.

В феврале у Карла III диагностировали онкологическое заболевание

5 февраля Букингемский дворец объявил, что у Карла III выявили злокачественную опухоль. Врачи заметили рак, когда короля госпитализировали из-за увеличенной простаты. Другие подробности не сообщались. Премьер-министр страны Риши Сунак утверждал, что специалистам удалось выявить онкологическое заболевание на ранней стадии.

После обнаружения опухоли монарх неоднократно появлялся на публике. Букингемский дворец регулярно рассказывает о ходе лечения и заверяет, что беспокоиться пока не о чем

Диагноз, поставленный Карлу III, не оглашается, однако представители дворца подчеркивают, что речь не идет о раке простаты. По мнению уролога Бенджамина Брайера из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, это может означать, что при обследовании простаты обнаружили злокачественные клетки, развивавшиеся в другом органе, то есть метастазы. Такие опухоли хуже поддаются лечению.

Рак мог быть найден и не в самой простате. В частности, его могли заметить на рентгеновских снимках, при анализе крови или томографии или при цистоскопии. В этом случае метастазов могло и не быть, поэтому прогноз лучше.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и король Карл III Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Карл III не любит химиотерапию, предпочитает траволечение и слушает советы православного монаха

Еще один повод для озабоченности связан с приверженностью Карла III альтернативной медицине. По утверждению эксперта по британской королевской семье, бывшего журналиста «Би-би-си» Тома Боуэра, король Карл III всегда был противником химиотерапии и предпочитал альтернативную медицину. «Он большой сторонник естественных трав, зелий и прочих вещей такого рода», — говорит эксперт.

Боуэр считает, что король обратится к английскому врачу Майклу Диксону, который с 2023 года исполняет обязанности главного придворного медика. Как и Карл III, Диксон считает, что болезни лучше лечить нетрадиционными методами.

Предполагаю, что в данный момент король слушает советы человека по имени Майкл Диксон, которого он много лет поддерживал и который возглавляет его — короля — собственный институт альтернативной медицины и естественных методов лечения. Многие считают его несостоятельным, но король в него верит Том Боуэр эксперт по британской королевской семье

Помимо траволечения, Карл III заинтересовали и духовные советы. Недавно он обратился за помощью к архимандриту Ефрему — настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне. В прошлом Карл неоднократно навещал православные монастыри на Афоне и прислушивался к мнению Ефрема.

Британский монарх возобновил контакт с духовным наставником после онкологического диагноза. «Да, мы поддерживаем связь с тех пор, как ему поставили диагноз, и я верю, что ему удастся преодолеть болезнь, — заявил архимандрит Ефрем. — У нас очень хорошее взаимопонимание».